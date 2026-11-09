Vyjednavač: Příběh vychází ze skutečné události, Kevin Spacey a Samuel L. Jackson si neplánovaně prohodili role

Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC Vyjednavač, FOTO: Warner Bros. / distr. AMC
Akční thriller Vyjednavač (1998) se původně psal pro Sylvestera Stalloneho, po jeho odchodu si v něm ale Kevin Spacey a Samuel L. Jackson neplánovaně prohodili role. Příběh volně vychází ze skutečného skandálu, po kterém se kvůli zpronevěře brala rukojmí vysoko v kancelářské budově. Filmaře na place pak kromě narychlo přepisovaného konce potrápil hlavně ledový déšť, před kterým komparzisté raději utíkali domů i bez lístků na jídlo. Skutečný motiv a rukojmí v mrakodrapu
Danny Roman (
) patří k elitním vyjednavačům chicagské policie. Všechno se změní ve chvíli, kdy je křivě obviněn z vraždy kolegy, který přišel na zpronevěru v policejním penzijním fondu. Danny v zoufalství vtrhne do budovy oddělení vnitřních záležitostí a zajme tamní osazenstvo. Vzápětí si vyžádá vyjednavače Chrise Sabiana (Kevin Spacey) v naději, že s jeho pomocí odhalí pravého vraha. Samuel L. Jackson
Snímek volně vychází z reálných událostí kolem skandálu s penzijním fondem v St. Louis z osmdesátých let. Bývalý policista za něj dostal osm let natvrdo. Ačkoliv sám nebyl vyjednavač, působil stejně jako Roman v policejním týmu pro situace s rukojmími. Druhý den po vynesení rozsudku vtrhl do kanceláře muže, který podvod odhalil, a udělal z něj rukojmí. Stejně jako ve filmu se dramatická situace odehrávala vysoko v kancelářské budově a trvala dlouhých patnáct hodin.
Film se původně psal na míru pro
a Kevina Spaceyho. Spacey měl hrát vyjednavače, který vezme rukojmí, a Stallone policejního vyjednavače venku. Stallone ale od filmu odstoupil a Spacey se nakonec rozhodl vzít roli, která byla původně pro Stalloneho. Jeho původní postavu pak získal Samuel L. Jackson. Sylvestera Stalloneho Chicago ze studia a noční déšť
Scény v kancelářích oddělení vnitřních záležitostí vůbec nevznikaly vysoko v mrakodrapu, ale v losangeleském studiu. Aby filmaři vytvořili věrnou iluzi výhledu na chicagské panorama, vzali to přes obří kulisy. V Chicagu pomocí šesti kamer nafotili plakát o rozměrech 50 na 12 metrů, který pak ve studiu napnuli rovnou za okna.
Hůř dopadly noční scény z ulice. Režisér F. Gary Gray je točil dvě noci po sobě na podzim 1997. Venku ale hustě pršelo a foukal ledový vítr. Komparzisté se začali bouřit a rovnou z placu odcházeli, nebo se hádali s asistenty produkce. Když se ráno konečně dotočilo, zbyla na place jen hrstka lidí. Zbytek si ani nevyzvedl lístky na jídlo a raději utíkal do tepla.
Původně měl film končit mexickou patovou situací. Scénář počítal s napjatou scénou na vlakovém nádraží, kam mělo naběhnout stopadesát policistů se zbraněmi namířenými na hlavní hrdiny. Kevin Spacey ale zasáhl. Postěžoval si, že podobné situace už viděl mnohokrát předtím, a přesvědčil tvůrce k přepsání konce.
Zmizelá disketa a záhadná záchranka
Konec filmu přinesl zmatek se záchrankou. V jednom záběru nakládají zdravotníci zraněného Dannyho do sanitky hlavou napřed. O vteřinu později, v záběru zevnitř, už má hlavu u dveří. Další chybou je pravomoc FBI. Když už je jasné, že Danny unikl z budovy, místní velitel převezme velení od FBI, protože kompetence FBI platí jen pro budovu. Vzápětí ale auto Chrise Sabiana na ulici zastaví opět agenti FBI.
Závěrečná scéna s důkazy také nevyšla. Vyjednavač Sabian předá diskety náčelníkovi, který je v dlani zmačká. Když ale Sabian a Roman vzápětí vychází ven, Sabian drží v levé ruce neporušenou disketu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).