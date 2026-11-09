Babičky a dědové dostávají za péči o vnouče 9 900 Kč měsíčně. Stát jim přispívá další tisíce i na potřeby dítěte

Babička, které soud svěří vnouče do pěstounské péče, má od října nárok na vyšší podporu od státu. Příspěvek při pěstounské péči pro prarodiče stoupl na 9 900 korun měsíčně za jedno zdravé dítě a k tomu rodina dostává další peníze na jeho potřeby. Zvýšení přinesla nová částka životního minima. Pěstouni mohou dál normálně pracovat nebo pobírat důchod.
Úřad práce platí rodině dvě různé dávky
Když dítě nemůže vyrůstat se svými rodiči a soud ho svěří do péče někomu z rodiny, mluví zákon o nezprostředkované pěstounské péči. Nejčastěji si takto vnoučata berou babičky a dědové, kterým stát na oplátku posílá peníze. Podmínkou je ale uzavřená dohoda o výkonu pěstounské péče. Rodina má pak nárok na dvě samostatné platby. První pokrývá příspěvek za péči a druhá nahrazuje výživné k úhradě jídla a školy.
Od 1. října 2026 stouplo životní minimum jednotlivce na 5 500 korun. Výše příspěvku při pěstounské péči se počítá právě z tohoto základu. Částka se tak automaticky zvedla všem příbuzným, kteří o děti pečují. Prarodiče a praprarodiče dostávají méně než tety nebo strýcové, protože mají k vnoučatům vyživovací povinnost.
Prarodiče mají 9 900 korun na jedno dítě
Babičky a dědové mají měsíční příspěvek spočítaný jako 1,8násobek životního minima, takže za jedno zdravé dítě dostávají 9 900 korun měsíčně. Kdo se stará o dvě vnoučata, bere 19 800 korun. Zákon nemá žádný strop a částka se násobí počtem svěřených dětí. Tety, strýcové nebo zletilí sourozenci mají základní násobek vyšší a na jedno dítě tak pobírají 12 650 korun.
Pokud má svěřené dítě zdravotní postižení a úřady mu přiznaly druhý až čtvrtý stupeň závislosti, bere pečující příbuzný ještě víc. V takové situaci se smazává rozdíl mezi prarodičem a strýcem. Všichni dostávají stejně, konkrétně 30 250 korun měsíčně na dítě.
Příspěvek při pěstounské péči je klasická sociální dávka, ze které stát nestrhává daně ani neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Pěstoun si ho musí zajistit jinak, typicky jako zaměstnanec nebo OSVČ. Práce ani důchod se s péčí nevylučují, lze tedy souběžně pobírat i předčasný starobní důchod. Příspěvek ale podléhá případným exekučním srážkám.
Děti dostávají vlastní peníze na život
Druhou platbou od státu je příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Ten se posílá pečující osobě, ale slouží výhradně dítěti. Výše závisí na jeho věku a nezměnila se.
|Věk dítěte
|Příspěvek na potřeby
|Do 6 let
|6 290 Kč
|Od 6 do 12 let
|7 750 Kč
|Od 12 do 18 let
|8 870 Kč
|Od 18 do 26 let
|9 220 Kč
Příspěvek na potřeby se neškrtá ani v den osmnáctých narozenin. Pokud student dál žije s babičkou v jedné domácnosti a chystá se na budoucí povolání, má na peníze dál nárok. Od zletilosti mu ale podpora chodí přímo na jeho bankovní účet, a to nejdéle do šestadvaceti let. Děti s přiznaným stupněm závislosti pobírají částky ještě vyšší.
Babička se sedmiletým vnukem tak od října 2026 dostává na účet celkem 17 650 korun měsíčně. Z toho 9 900 korun činí její příspěvek za péči a 7 750 korun pokrývá potřeby školáka. Kdyby stejného chlapce vychovávala jeho teta, dělala by celková podpora 20 400 korun.
Stát pošle peníze i na výbavu
Když si rodina přiveze dítě domů, čekají ji velké počáteční výdaje za vybavení, oblečení a další počáteční nezbytnosti. Úřad práce proto vyplácí ještě jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše znovu závisí na věku. Na předškoláka do šesti let stát pošle 10 800 korun. Za školáka do dvanácti let rodina dostane 12 150 korun a u staršího dítěte do osmnácti let dělá podpora 13 500 korun. O tuto dávku je nutné požádat do jednoho roku ode dne převzetí dítěte nebo od právní moci rozhodnutí soudu, jinak nárok zaniká.
Pokud má pěstoun v péči nejméně tři děti, získává nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Úřad mu proplatí 70 procent kupní ceny auta nebo nezbytné celkové opravy, maximálně však 100 000 korun na jeden příspěvek. Vozidlo nesmí sloužit k podnikání nebo k jiné výdělečné činnosti. Kdyby ho pěstoun do pěti let prodal, musí poměrnou část dotace vracet.
Žádost vyřídí úřad práce
O obě pravidelné dávky rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště pěstouna. K žádosti rodina dokládá občanské průkazy, rodné listy dětí do patnácti let a především rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Pokud soud ještě nerozhodl, stačí přinést návrh na zahájení soudního řízení a čestné prohlášení o tom, že se příbuzný o dítě už osobně stará. U zletilých studentů úředníci vyžadují potvrzení o studiu.
Žádost lze přinést osobně nebo poslat poštou, nejrychlejší je ale elektronické podání z domova. Na webu ministerstva nebo přes Portál občana se formulář odešle pomocí datové schránky, bankovní identity nebo eObčanky. Nárok na výplatu měsíčních dávek zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, za který náležely. Všechny změny, které ovlivňují dávku nebo její výši, musí rodina písemně nahlásit kontaktnímu pracovišti úřadu práce nejpozději do osmi dnů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (up.gov, mpsv.gov, zakonyprolidi, kurzy).