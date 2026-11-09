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Žák nám vyhrožoval, říká ředitel budějovické školy. Zasahovala i policie

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Dennívýzva
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Policejní zásah a obavy o bezpečí studentů. Zdravotní škola v Českých Budějovicích přijímá mimořádná bezpečnostní opatření poté, co měl jeden z nezletilých žáků vyhrožovat na sociálních sítích. U školy se dnes měla pohybovat také policejní zásahová jednotka.
Žák nám vyhrožoval, říká ředitel budějovické školy. Zasahovala i policie

Žák nám vyhrožoval, říká ředitel budějovické školy. Zasahovala i policie

Zdroj: Střední a vyšší zdravotnická škola v Budějovicích
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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