Černé sklo u kamen vyčistíte popelem. Příčinou bývá mokré dřevo

Přes zakouřené a zčernalé sklo krbových kamen není vůbec vidět plamen. Abyste dvířka znovu vyleštili, nemusíte hned kupovat drahé chemické čističe. Bohatě si vystačíte s obyčejnými novinami a popelem, který vám v topeništi zbyl z posledního topení. Mějte ale na paměti, že černé sklo není jen estetická vada, ale také varování, že vaše kamna nehoří tak, jak by měla.
Jak sklo vyčistit pomocí popela
Jemný dřevěný popel funguje jako přirozený a šetrný brusný prášek. Samotný postup je přitom velmi jednoduchý. Vezměte staré noviny, zmačkejte je do kuličky a namočte do vody tak, aby jen nasákly a nekapala z nich voda. Navlhčený papír pak obtiskněte do chladného popela ze dřeva a jemnými krouživými pohyby sklo drhněte, dokud mastné saze nepustí. Nakonec dvířka jen setřete čistým vlhkým hadříkem.
Tento postup doporučuje i britská organizace HETAS jako starou a léta osvědčenou metodu. Pokud se vám do čištění popelem přece jen nechce, můžete sáhnout po speciálních přípravcích na krbová skla. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, podle odborníků se vyplatí sklo důkladně vyčistit zhruba jednou za měsíc.
Proč se dvířka vůbec zanášejí
Černý povlak na dvířkách není nic jiného než lepkavý dehet, který vzniká při nedokonalém spalování. Nejčastějším viníkem bývá špatně vysušené palivo. Pokud topíte dřívím, jehož vlhkost přesahuje 20 procent, polena v kamnech spíše čoudí, než aby pořádně hořela, a sklo okamžitě zčerná. Správnou vlhkost paliva si přitom snadno pohlídáte pomocí vlhkoměru, jak už jsme podrobněji rozebírali v samostatném článku o mokrém dřevě.
Tip: Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem
Druhou častou chybou je příliš přiškrcený přívod vzduchu. Moderní kamna totiž využívají takzvaný oplach skla, kdy podél vnitřní strany dvířek proudí vzduch, který nečistoty odhání. Jakmile ale klapky příliš uzavřete a držíte plamen na minimu, proudění zeslábne, oheň ztratí teplotu, dřevo špatně dohořívá a dehet se okamžitě usadí na skle.
Zčernalá dvířka navíc berte jako důležitý varovný signál. Ten stejný dehet se totiž usazuje i v samotném komíně. Tam už představuje mnohem větší riziko, protože je vysoce hořlavý a může způsobit nebezpečný požár.
Jak udržet sklo čisté a na co si dát pozor
Aby se sklo nezanášelo, nechte kamna po každém přiložení zhruba 20 minut hořet s plně otevřeným přívodem vzduchu. Oheň se rychle rozhoří na vysokou teplotu, spalování bude čistší a sklo se horkem samo vypálí. Jednou ročně si také nechte odborně vymést komín a zkontrolujte těsnění kolem dvířek, které se časem vymačká a přisává vzduch tam, kde nemá.
Foto: Gemini
Při samotném čištění pak dodržujte dvě základní bezpečnostní pravidla. Dvířka umývejte vždy až ve chvíli, kdy jsou úplně studená na dotek, protože horké sklo by mohlo při kontaktu s mokrým papírem prasknout. Zároveň používejte výhradně jemný popel z čistého dřeva bez hrubších neshořelých kousků a na sklo příliš netlačte. Popel z uhlí se na tuto práci vůbec nehodí, jelikož obsahuje tvrdé zbytky, které by sklo nenávratně poškrábaly.
Zdroje info: Autor, https://www.hetas.co.uk/consumer/advice-hub/advice-articles/top-tips-for-keeping-your-stove-glass-clean/, https://www.regency-fire.com/en/Owners/Service-Maintenance/Fireplace-Care-Guides/How-To-Avoid-Black-Glass-on-a-Wood-Stove
Náhledové foto: Pixabay
The post Černé sklo u kamen vyčistíte popelem. Příčinou bývá mokré dřevo first appeared on Naše zahrada.