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Černé sklo u kamen vyčistíte popelem. Příčinou bývá mokré dřevo

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Dennívýzva
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Přes zakouřené a zčernalé sklo krbových kamen není vůbec vidět plamen. Abyste dvířka znovu vyleštili, nemusíte hned kupovat drahé chemické čističe. Bohatě si vystačíte s obyčejnými novinami a popelem, který vám v topeništi zbyl z posledního topení. Mějte ale na paměti, že černé sklo není jen estetická vada, ale také varování, že vaše kamna nehoří tak, jak by měla.
Oheň

Oheň

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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