Kdo nechá růže jít do zimy bez zalití, na jaře najde suché dřevo. Největší škody nedělá mráz, ale střídání teplot v půdě

Začátkem listopadu stojí na mnoha českých zahradách růže, které ještě nesou poslední poupata. Listí řídne, noci se ochlazují a majitelé sahají po chvojí a polystyrenových stříškách. Americké univerzitní poradny i čeští pěstitelé přitom doporučují nejdřív vzít do ruky konev. Růže přečká zimu ve vlhké půdě, s vyzrálými výhony a s chráněnou bází. Tlustá vrstva krytí sama o sobě tolik nepomůže. Dohledali jsme, co se s keřem během zimy děje pod povrchem a jak zahraniční doporučení zasadit do českého kalendáře na přelom let 2026 a 2027. Kdo dosud nezaléval, nemusí propadat panice: dokud půda nezamrzla, je stále čas.
Zálivka před zámrazem: proč suchá půda vysušuje kořeny potichu
Keř v zimě nespí úplně. Výhony dál odpařují vodu, hlavně za slunečných a větrných dnů. Jakmile ale půda promrzne, voda v ní je pro kořeny nedostupná. Rostlina, která vstoupila do zimy s vodním deficitem, tak zůstává měsíce bez možnosti cokoli doplnit.
Nebraska Extension proto radí zalévat růže až do chvíle, kdy půda zamrzne. Podle Iowa State University Extension jsou rostliny se suchými kořeny k zimním škodám náchylnější a potíže se mohou táhnout až do jara, kdy půda rozmrzne.
Kolik vody keř potřebuje? Univerzální číslo v litrech žádný spolehlivý zdroj neuvádí. Vodítkem je hloubka provlhčení: půda by měla být nasáklá do hloubky zhruba 20 až 30 centimetrů. Po nástupu vegetačního klidu stačí orientačně jedna vydatná zálivka měsíčně, pokud neprší a zem ještě nezmrzla. Česká Rukověť zahrádkáře zařazuje důkladnou zálivku do října a listopadu, tedy těsně před nakopčením.
Hlídat se vyplatí hlavně tyto případy:
suchý podzim bez vydatnějších dešťů, lehké písčité půdy, které vodu rychle propouštějí, čerstvě vysazené keře s ještě slabým kořenovým systémem, růže v nádobách a rostliny vyčerpané horkým létem.
Pozor na opačný extrém. Přemokřená, bahnitá půda kořenům také neprospívá. Cílem je vlhká půda, kterou lze zmáčknout v dlani, aniž by z hroudy kapala voda.
Mráz, obleva, mráz: co se v zimě odehrává pod růžovým keřem
Stálý mráz kolem minus deseti stupňů dobře vyzrálé keřové růži většinou příliš neublíží. Horší je česká zimní klasika: slunečné poledne s plusovými teplotami a po něm jasná noc s mrazem. Horní vrstva půdy rozmrzne, nasaje vodu a za tmy znovu ztuhne. Led zvětšuje objem, zemina se zvedá a mělce uložené kořeny i kořenový krček putují blíž k povrchu. Odborníci z Iowy tento jev nazývají mrazovým zdviháním půdy. Obnažené kořeny pak dorazí suchý vítr a další mrazivá noc.
Illinois Extension i University of New Hampshire se shodují, že opakované zamrzání a rozmrzání poškozuje pletiva hlavně ve spodní části keře. Smysl zimní ochrany proto spočívá v udržení rovnoměrného chladu kolem báze a místa očkování. Teplotu chceme vyrovnat, zahřívat rostlinu nemá smysl.
Odtud plyne i varování před předčasným zakrytím. Polystyrenová stříška nasazená na teplý listopadový den se na slunci přehřívá, růže pod ní může znovu vyrašit a první pořádný mráz pak mladé výhony spálí. Pokud stříšky používáte, musí mít větrací otvory nahoře i dole. Iowská poradna je kvůli přehřívání doporučuje raději vynechat.
Dusík stop, draslík ano: jak růži přivést k včasnému klidu
Zimní odolnost se buduje už v létě. Dusík žene rostlinu do měkkého, šťavnatého přírůstku, který do mrazů nestihne zdřevnatět. Illinois Extension proto radí poslední dusíkaté hnojení provést nejpozději v polovině srpna. Od začátku října se navíc vyplatí přestat ostříhávat odkvetlé květy. Keř začne nasazovat šípky, a tím dostane signál, že sezona končí.
Opačnou roli hraje draslík. Podle Rosa klubu ČR napomáhá vyzrávání pletiv a zvyšuje odolnost vůči suchu, což se v zimě hodí dvojnásob. Pro růže se doporučuje síran draselný. Hnojiva s chlorem, například chloridovou draselnou sůl, je lepší vynechat, protože růže na chlor citlivě reagují.
Do kondice patří i zdraví listů. Černá skvrnitost je podle britské Královské zahradnické společnosti nejvážnější chorobou růží a silně napadené keře mohou do podzimu shodit téměř všechno listí. Takto oslabená rostlina jde do zimy s prázdnými zásobami. Houba přitom přezimuje právě na spadaných listech. Doporučení
RHS zní jasně: listí sesbírat a zlikvidovat mimo záhon, do kompostu ani pod keř jako mulč nepatří. Kdy přihrnout a čím: listopadový plán pro keřové, stromkové i pnoucí růže
V českých podmínkách se jako vhodný termín pro přihrnutí ukazuje druhá polovina listopadu až začátek prosince 2026. Datum v kalendáři však rozhoduje méně než stav zahrady. Signálem jsou opakované noční mrazíky, opadané listí a zastavený růst, zatímco půda je ještě měkká. Podle nás má smysl sledovat hlavně předpověď nočních teplot. Jediný krátký mrazík ještě neznamená, že přišel čas plošně zakrývat.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Základní a nejspolehlivější metodou pro keřové růže zůstává přihrnutí báze propustnou zeminou nebo vyzrálým kompostem. Naše krásná zahrada uvádí výšku 15 až 20 centimetrů, americké poradny u citlivějších odrůd 25 až 30 centimetrů. Zeminu berte z jiné části zahrady. Kdo ji shrábne přímo kolem keře, odhalí mu kořeny a dosáhne opaku toho, co chtěl. Chvojí nebo vzdušný mulč přidejte až po promrznutí povrchu.
Typ růže Kde je slabé místo Jak chránit Keřová (čajohybridy, mnohokvěté) báze a místo očkování u země přihrnout zeminou či kompostem, později chvojí Stromková místo očkování nahoře v koruně korunu obalit jutou, netkanou textilií nebo chvojím Pnoucí dlouhé výhony vystavené větru vyvázat, citlivé odrůdy sklopit a zakrýt, na podzim hluboko neřezat V nádobě kořenový bal zapustit květináč do země nebo přenést do chladné místnosti
U stromkových růží se ochrana koruny řeší kvůli mrazu i vysychání, jak uvádí oficiální návod německé šlechtitelské firmy Rosen Tantau. Nádoba nad zemí promrzá ze všech stran a kořeny v ní jsou zranitelnější než v záhonu.
Část růží se bez krytí obejde. Staré zahradní, botanické a sadové druhy i řada keřových odrůd zvládají českou zimu samy. Typickým příkladem jsou galské růže, které Rosa klub ČR řadí k velmi odolným a nenáročným skupinám. Historickou odrůdu „Hippolyte“ vede americká školka High Country Roses v zóně odolnosti 4, což zhruba odpovídá minimálním teplotám −34 až −29 °C. Nejvíc péče naopak vyžadují čajohybridy a moderní roubované růže.
Kvůli hrabošům, myším a zajícům nenechávejte slámu ani volné listí natěsno u dřevnatých stonků. Colorado State University upozorňuje, že takový mulč hlodavcům slouží jako úkryt. Kde se okusu bojíte, obepněte bázi drátěným pletivem, které zároveň udrží přihrnutou zeminu na místě.
Jaro 2027: jak rozeznat suché dřevo a kdy růže odkrýt
Kryt odstraňujte postupně, jakmile půda rozmrzne a pominou nejtvrdší mrazy, ale dřív, než keře pod ním začnou rašit. V nížinách to může být už v březnu, na horách až koncem dubna.
Poškozené výhony se prozradí barvou. Odumřelé dřevo bývá tmavé až černé, křehké a bez živých oček, po řezu má hnědou či šedou dřeň. Zdravý stonek je zelený a v řezu svítí bílým středem. Stříhejte postupně od špičky dolů, dokud nenarazíte na živé pletivo, a řez veďte zhruba 2,5 centimetru pod hnědou částí.
Ani zdánlivě zničený keř nemusí být ztracený. Poradna Kansas State University radí počkat, až se ukáže nové rašení, teprve potom odstranit odumřelé části a keř vydatně zalévat. Silně poškozené růže často obrážejí z báze. U roubovaných odrůd ale hlídejte výhony pod místem očkování, ty patří podnoži a vylámejte je.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková