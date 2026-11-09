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Kdo nechá růže jít do zimy bez zalití, na jaře najde suché dřevo. Největší škody nedělá mráz, ale střídání teplot v půdě

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Kořeny růží v zimě nejčastěji trpí suchou půdou a opakovaným táním se zamrzáním. Rozhodující krok proto přichází ještě předtím, než keř přihrnete.
Substrát pro řízky má být rovnoměrně vlhký na dotek, ale horní vrstva by měla mezi zálivkami mírně oschnout

Substrát pro řízky má být rovnoměrně vlhký na dotek, ale horní vrstva by měla mezi zálivkami mírně oschnout

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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