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Finanční úzkost mění generaci Z. Muži proti ní bojují aktivněji než ženy

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Dennívýzva
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Mladí muži a ženy se stále více rozcházejí v názorech na vztahy, politiku i vlastní budoucnost. Rozdíly jsou patrné také v přístupu k penězům. Osm z deseti mladých investorů znepokojuje ekonomická situace, drahé bydlení nebo dění ve světě, muži jsou ale ve snaze finančně se zabezpečit výrazně aktivnější. Jako lék na finanční úzkost si zvolili investování – téměř tři čtvrtiny investorů do 30 let říkají, že díky němu mají větší klid a méně se obávají vlastní budoucnosti.
Generace Z

Generace Z

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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