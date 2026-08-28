Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Prezident nebyl komunistický rozvědčík. Historik Stehlík vyvrátil tento nesmysl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V poslední době se v médiích velmi často hovoří o současném prezidentu Petru Pavlovi jako o komunistickém rozvědčíkovi. Tato mantra hlupáků bohužel vcelku rezonuje mediálním světem a člověku se tak trochu zasteskne, že někteří lidé dokážou být poměrně zabednění. Když pak člověk slyší třeba poslance Ševčíka používajícího slovo prezidentčík, říká si, jestli je stále mezi inteligentními lidmi. Vcelku jasně pravdu týkající komunistického rozvědčíka rozklíčoval historik Eduard Stehlík.
Petr Pavel

Petr Pavel

Zdroj: Petr Pavel/Meta
Reklama
Další články z Epeníze
Voliči mu to spočítali: Utrápená výhra z jižních primárek je pro Trumpa noční můrou, varuje stratég Carville
Voliči mu to spočítali: Utrápená výhra z jižních primárek je pro Trumpa noční můrou, varuje stratég Carville
Finanční úzkost mění generaci Z. Muži proti ní bojují aktivněji než ženy
Finanční úzkost mění generaci Z. Muži proti ní bojují aktivněji než ženy

Mladí muži a ženy se stále více rozcházejí v názorech na vztahy, politiku i vlastní budoucnost. Rozdíly...

Babiš by klidně zrušil dotace. Vždyť Agrofert není jeho
Babiš by klidně zrušil dotace. Vždyť Agrofert není jeho

Sledoval jsem s otevřenými ústy premiéra Andreje Babiše na tradiční výstavě Země živitelka, když prohlásil,...

Jak vyřešit drahotu a krizi? Trump má jasno: Z mapy vymaže jezero Ontario a pojmenuje ho Amerika
Jak vyřešit drahotu a krizi? Trump má jasno: Z mapy vymaže jezero Ontario a pojmenuje ho Amerika

Donald Trump znovu ukázal, že v mezinárodních sporech nezná hranice absurdity. Místo hledání racionálního...

Premiér by měl zbystřit. I Zeman už kritizoval zadlužování
Premiér by měl zbystřit. I Zeman už kritizoval zadlužování

Prezident Miloš Zeman si s premiérem Andrejem Babišem poměrně dlouhou dobu maximálně notovali. V podstatě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.