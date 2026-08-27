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Voliči mu to spočítali: Utrápená výhra z jižních primárek je pro Trumpa noční můrou, varuje stratég Carville

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Zatímco se Donald Trump veřejně bije v prsa a ohlašuje další fenomenální volební triumf, pod povrchem to pořádně vře. Navenek možná jeho favorité v posledních primárkách uspěli, ale při bližším pohledu na čísla je jasné, že se pro prezidenta jednalo o velmi nepěkný večer. Alespoň to tvrdí zkušený demokratický stratég James Carville, který za zdánlivými vítězstvími vidí povážlivé oslabení Trumpovy politické moci.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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