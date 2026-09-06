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Smutný osud seriálového hrdiny. Boris Slivka zemřel sám v autě

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Slovenský herec Boris Slivka se proslavil rolí traktoristy Vlada v oblíbeném seriálu Chlapci a chlapi. V zámoří vybudoval silný byznys, ale zemřel o samotě.
Chlapci a chlapi, Ilustračí

Chlapci a chlapi, Ilustračí

Zdroj: FOTO:© Česká televize, distr. TV Seznam
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