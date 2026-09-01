Posekanou trávu z trávníku nevyhazujte. Uvařte ji a dostanete sprej, který chrání celou zahradu před plísní

Stále častěji se drobní zahrádkáři obracejí k udržitelnějším zahradnickým postupům. Obecně platí, že
co na zahradě vyroste, mělo by na ní i zůstat. A to v podobě kompostu, výživné listovky nebo suché trávy, kterou můžete použít hned několika způsoby. Všechny tyto postupy jsou ekologické, bezpečné a v konečném důsledku šetří váš čas i peněženku. Mulčování suchou trávou
Mulčování je základní zahradní technika, která udržuje půdní vlhkost, potlačuje růst plevele a zlepšuje úrodnost půdy. Místo nákupu mulče z obchodu můžete použít suchou posekanou trávu jako
přírodní a cenově výhodnou alternativu. Po posekání trávníku rozložte menší vrstvu trávy na vhodném slunném místě a nechte ji vysušit. Uschlou trávu pak ve vyšší vrstvě rozložte kolem základny svých rostlin a všude tam, kde chcete potlačit růst plevelů. Kompostování suché trávy
Suchá tráva je skvělým doplňkem do vašeho kompostu. Nejenže kompostováním snižujete množství odpadu, ale zároveň si také vytváříte
velmi výživnou složku, kterou po zarytí do záhonů ocení všechny rostliny. Posekanou trávu můžete do kompostu přidávat rovnou, ale dělejte to po tenčích vrstvách, aby tráva nezačala hnít. Můžete si však trávu usušit bokem a do kompostu ji přidat, až když je suchá. Pak nehrozí, že v kompostu začne hnít a bude vydávat nepříjemný odér.
Kompost v nádobě nebo na hromadě musí zůstat mírně vlhký a provzdušněný, aby se usnadnil proces rozkladu.
Proto kompost pravidelně obracejte a při velkých vedrech ho můžete sem tam prolít vodou, aby se rozkladné procesy nezastavily. Během několika měsíců tak budete mít kompost bohatý na živiny, který můžete zjara použít do záhonů i zahradních nádob. Zdroj fotografie: Freepik Ochranný sprej ze suché trávy
Suchá
tráva může být také použita k výrobě ochranného spreje, který pomáhá chránit stromy a keře před škůdci a plísněmi. Tento přírodní sprej totiž odpuzuje případné škůdce a chrání rostliny před houbovými chorobami. Jeho výroba je přitom jednoduchá a nebude vás nic stát. Po posekání trávníku stačí jen nasušit vhodné množství trávy. Sprej však vyrábějte jen z trávy, která nebyla nijak chemicky ošetřovaná a neobsahuje chemikálie, jež by mohly rostlinám škodit.
Suchou posekanou trávu vložte do velkého hrnce a zalijte ji vodou. Vodu přiveďte k varu a vařte asi 20–30 minut. Po uvaření vše nechte mírně zchladnout a vodu přeceďte. Poté ji přelijte do rozprašovače a
řeďte ještě v poměru 1 : 3 s vodou. Můžete s ní ošetřit rostliny, stromy i keře. Preventivně sprej používejte každé 2 týdny nebo po vydatných deštích. Nespotřebovanou tekutinu můžete skladovat v uzavřených lahvích až 3 měsíce.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz