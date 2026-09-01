Strom na vlastní zahradě není vždy jen vaše věc. U vedení stačí chyba a zákon počítá až se 100 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Strom na vlastní zahradě není vždy jen vaše věc. U vedení stačí chyba a zákon počítá až se 100 000 Kč
Pokud si chcete natrhat ovoce z větví stromu přesahujících na svou zahradu, dejte si pozor. V horším...
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Mrtvé zvíře bohužel nemůžete zakopat, kde chcete. Existují pravidla, která se snaží chránit životní...
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