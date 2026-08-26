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Slavné anglické vědkyně, jejichž objevy změnily svět

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Pozice žen ve vědě nebyla v průběhu našich dějin vždy adekvátně uznávána. O některých milnících v oblasti objevů a vynálezů a jejich autorkách se tak svět mnohdy dozvěděl až zpětně. Tyto anglické badatelky jsou toho zářným příkladem.
Slavné anglické vědkyně, jejichž objevy změnily svět

Slavné anglické vědkyně, jejichž objevy změnily svět

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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