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Nikdy nebudu jako Khabib. Umar Nurmagomedov přiznal, že nedokázal trénovat jako on

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Umar Nurmagomedov sleduje Khabibovu posedlost tréninkem od roku 2014. Sám jeho režim napodobit nedokázal a před duelem se Songem Yadongem vysvětlil, proč si musel najít vlastní cestu.
Nikdy nebudu jako Khabib. Umar Nurmagomedov přiznal, že nedokázal trénovat jako on

Nikdy nebudu jako Khabib. Umar Nurmagomedov přiznal, že nedokázal trénovat jako on

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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