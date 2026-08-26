Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tohle měla v šuplíku každá babička v ČSSR. Dnes za to sběratelé platí až 10 000 Kč na ruku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Otevřete zásuvku ve starém prádelníku po babičce a nejspíš narazíte na krabičku […]
Tohle měla v šuplíku každá babička v ČSSR. Dnes za to sběratelé platí až 10 000 Kč na ruku

Tohle měla v šuplíku každá babička v ČSSR. Dnes za to sběratelé platí až 10 000 Kč na ruku

Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Za Husáka stála pár Kčs a visela v každé chodbě. Dnes za ni sběratelé dají klidně i 1 000 Kč
Za Husáka stála pár Kčs a visela v každé chodbě. Dnes za ni sběratelé dají klidně i 1 000 Kč
Víte, kolik vydělá kurýr za jediné odpoledne v Brně? Nad výší dýšek zůstává rozum stát
Víte, kolik vydělá kurýr za jediné odpoledne v Brně? Nad výší dýšek zůstává rozum stát

Rozvoz jídla se v posledních letech stal jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak […]

Staré gramofonové desky po rodičích nevyhazujte. Tento nenápadný obal má dnes hodnotu ojetého auta
Staré gramofonové desky po rodičích nevyhazujte. Tento nenápadný obal má dnes hodnotu ojetého auta

Když po rodičích nebo prarodičích zůstane bedna zaprášených gramofonových desek, většina lidí […]

Zanesená trouba bude zářit bez drhnutí. Stačí do nejhorší špíny nastříkat tuto směs ze 2 surovin
Zanesená trouba bude zářit bez drhnutí. Stačí do nejhorší špíny nastříkat tuto směs ze 2 surovin

Málokdo se těší, až po víkendovém pečení otevře troubu a uvidí zapečené […]

Vizážistka varuje ženy po 45: tento účes vás opticky zestaří o dekádu. Češky ho přesto milují
Vizážistka varuje ženy po 45: tento účes vás opticky zestaří o dekádu. Češky ho přesto milují

Existuje účes, který u nás nosí ženy napříč generacemi a berou ho […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.