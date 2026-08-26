Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to

Češi a Parkside, to je milostný příběh, který by mohl konkurovat i červené knihovně. Zelené krabice z Lidlu najdete v každé druhé garáži a mnozí z nás mají pocit, že v centrále řetězce sedí parta designérů v montérkách. Jenže realita je trochu jinde a vaše oblíbená vrtačka má ve skutečnosti úplně jiný rodný list.
Když se německá preciznost potká s asijskou linkou
Mnoho domácích kutilů žije v posvátné iluzi, že jejich milované nářadí vzniká v malebných dílnách kousek za Stuttgartem. Když pak ale otočíte brusku vzhůru nohama, drobným písmem na vás vykoukne klasický nápis, který oznamuje, že domovem tohoto kusu plastu a oceli je daleká Čína.
Lidl totiž nevlastní žádné gigantické továrny a celou značku staví na geniálním outsourcingu. Pro obchodní řetězec vyvíjí a distribuuje zboží zhruba deset různých evropských firem, převážně z Německa a Rakouska, které však samotnou těžkou práci a montáž nechávají na asijských dělnících.
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Pokud se podíváte na štítky pozorněji, zjistíte, že Parkside je vlastně takový skvěle maskovaný transformer složený z mnoha různých značek. Mezi největší hráče, kteří zásobují regály, patří společnosti Grizzly Tools, OWIM nebo Kompernass, z nichž každá má na starosti trochu jiný sortiment.
Zatímco jedna firma vám dodá akumulátorovou vrtačku, další se postará o pracovní oděvy nebo spotřební materiál a benzinovou zahradní techniku pro změnu vyrobí Scheppach. Je to v podstatě dokonale promazaný byznysový stroj, kde každá společnost přináší to, co umí nejlépe, pod jednou společnou značkou.
Proč se vyplatí číst drobný text na krabici
Znalost konkrétního jména na obalu není jen pro fanoušky technických detailů, ale má i čistě praktický význam pro vaši peněženku. Výrobce totiž přímo ovlivňuje to, zda vaši rozbitou mašinu po skončení záruky opravíte, nebo ji rovnou můžete hodit do popelnice.
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Zatímco giganti jako Grizzly Tools nebo Kompernass bez problémů dodávají náhradní díly a nabízejí solidní pozáruční servis, u jiných menších dodavatelů z tohoto desetičlenného klubu můžete narazit. Před nákupem dražšího kousku se tedy vyplatí prozkoumat web Lidlu nebo návod k použití.
Zelená klasika pro víkendové hrdiny
Základní řada v typické zelené barvě je přesně to, co zlidovělo díky své cenovce, která často vyvolává otázku, jak to vůbec dokážou vyrobit. Je to ideální nářadí pro všechny, kteří potřebují dvakrát do roka vyvrtat díru pro poličku nebo posekat trávník před domem.
Tato hobby kategorie sází na jednoduchost a standardní dvouletou až tříletou záruku, což pro běžné domácí žvýkání bohatě stačí. Výrobci zde sice šetří na materiálech, ale pro občasné kutilství zkrátka dostanete přesně to, co pro klid v rodině a funkční domácnost potřebujete.
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Pokud vám ale zelené plasty přijdou příliš obyčejné a v dílně trávíte více času než v obýváku, Lidl pro vás má prémiovou řadu Performance. Tato černá edice se pyšní mnohem silnějšími bezuhlíkovými motory, robustnější konstrukcí a bateriemi, které vydrží i drsnější zacházení.
Kromě vyššího výkonu dostanete u černé řady rovnou pětiletou záruku, což už je docela silný argument i pro náročnější řemeslníky. Tyto stroje dokážou bez problémů konkurovat i mnohem dražšímu profesionálnímu nářadí na trhu, i když je stále vyrábějí stejné asijské továrny.
Zdroje: Nikol Kolomazníková – autorský text https://www.arecenze.cz/clanky/kdo-vyrabi-parkside-z-lidlu-2026-stoji-za-nim-10-firem-vyroba-konci-mimo-evropu-stitky-hovori-jasne/https://masofood.cz/2026/05/18/tajemstvi-odhaleno-kdo-skutecne-stoji-za-vyrobou-parkside/https://www.kupi.cz/magazin/clanek/28323-kde-se-vyrabi-naradi-parksidehttps://www.fve.info/historie-znacky-parkside-kdo-oblibene-lidl-vyrobky-vyrabi/
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