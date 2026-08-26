200 i 300 000 Kč za pobyt! Dovolená v Egyptě v příštím roce zdraží až o 3 000 %

Úplné zatmění Slunce 2. srpna 2027 přiláká do Egypta tisíce astroturistů, což žene ceny ubytování prudce vzhůru. Egypt se v srpnu 2027 stane magnetem pro zájemce o zatmění Slunce. Některé poznávací pobyty se už nyní prodávají za statisíce korun.
Egypt patří mezi destinace, kde lze i během hlavní sezony narazit na cenově dostupnou dovolenou. Za necelý rok ale nastane situace, která s cenami pořádně zamává. A to způsobem, který se dovolenkářům rozhodně nebude líbit.
Kvůli
zatmění Slunce se ceny ubytování začínají zvedat o stovky až tisíce procent, zejména v oblasti starobylého Luxoru. Dne 2. srpna 2027 totiž bude možné pozorovat úplné zatmění Slunce a Egypt se ocitne prakticky v centru pásu totality.
Úplná fáze zatmění potrvá
přes 6 minut, což z Egypta dělá pro pozorování tohoto úkazu jedno z nejatraktivnějších míst na světě. A zájem turistů už nyní začíná dělat s cenami věci, které jsou těžko uvěřitelné. Úplné zatmění Slunce 2. srpna 2027 přiláká do Egypta tisíce astroturistů, což žene ceny ubytování prudce vzhůru. Statisíce za pár nocí
Kdo by chtěl příští rok spojit dovolenou v Egyptě s pozorováním zatmění
přímo v Luxoru, měl by si připravit pořádný balík peněz. Cestovky, ale i agentury chystají speciální balíčky, kde se například tři noci pro jednoho cestovatele v době zatmění pohybují kolem 100 až 200 tisíců korun!
Úplné zatmění bude
2. srpna 2027 viditelné v pásu procházejícím mimo jiné přes jih Španělska, sever Afriky a část Arabského poloostrova. Egypt však má jednu obrovskou výhodu. Pás totality vede přímo přes oblast Luxoru.
Turisté tak mohou pozorovat několikaminutovou tmu uprostřed dne
v kulisách chrámů a dalších staroegyptských památek. K tomu se přidává suché pouštní klima, od kterého si pozorovatelé slibují vysokou pravděpodobnost jasné oblohy.
Výsledkem je obrovský zájem
tzv. astroturistů z celého světa. Některé speciální pobyty se už nyní prodávají za statisíce a část kapacit je více než 11 měsíců před událostí beznadějně vyprodaná. Zdražení se netýká celého Egypta
Při plánování dovolené ale není důvod k panice. Extrémní ceny se týkají především
Luxoru a dovolených v období kolem 2. srpna 2027. Češi navíc nejčastěji míří do Hurghady, Marsa Alam nebo Sharm El Sheikhu. Luxor bývá spíše cílem fakultativních výletů a poznávacích programů.
Na tomhle místě je dobré zmínit
ještě jedno reálné riziko. Pokud se do oblasti během několika dnů sjedou desetitisíce návštěvníků, lze očekávat mimořádný zájem nejen o hotely, ale také o dopravu, výlety a další turistické služby, které pochopitelně citelně zdraží. Egypt se v srpnu 2027 stane magnetem pro zájemce o zatmění Slunce. Některé poznávací pobyty se už nyní prodávají za statisíce korun. Letenky mohou následovat hotely
Velkou neznámou zatím zůstávají ceny letenek. Nabídka
spojů na srpen 2027 ještě není kompletní a jednotliví dopravci otevírají prodeje postupně. S rostoucí poptávkou ale lety pravděpodobně budou zdražovat.
Pokud tedy plánujete Egypt na přelomu července a srpna 2027 a chcete
zatmění vidět na vlastní oči, vyplatí se ceny a dostupnost ubytovacích kapacit a letenek sledovat s velkým předstihem.
Kdo naopak o astronomickou podívanou nestojí a chce si užít „obyčejnou“
dovolenou u Rudého moře, měl by si naplánovat termín mimo exponované datum, jinak může být vysokými cenami nepříjemně zaskočen. Autorský text + Booking a analýza aktuální nabídky CA a CK