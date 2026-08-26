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200 i 300 000 Kč za pobyt! Dovolená v Egyptě v příštím roce zdraží až o 3 000 %

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Egypt patří mezi destinace, kde lze i během hlavní sezony narazit na cenově dostupnou dovolenou. Za necelý rok ale nastane situace, která s cenami pořádně zamává. A to způsobem, který se dovolenkářům rozhodně nebude líbit.
Egyptská pláž s palmami, slunečníky a výhledem na moře

Egyptská pláž s palmami, slunečníky a výhledem na moře

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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