Zapomenutý trik polských seniorek na hebkou pleť. Stojí pár korun a mladší Češky ho vůbec neznají

V polských domácnostech se sáček lněného semínka roky nedržel jen kvůli trávení. Babičky po něm sáhly i tehdy, když pleť po zimě nebo po větrném dni vypadala unaveně a drsně. Ten postup se dnes vrací a překvapivé je hlavně to, jak málo k němu potřebujete.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Co se stane, když semínka zalijete horkou vodou
Zázraky slibovat nebudeme. Celý trik stojí na jediné vlastnosti lnu, totiž že semínka po kontaktu s horkou vodou uvolní kolem sebe hustý sliz.
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Stačí jedna lžíce celých semínek a zhruba 100 ml vody. Směs pár minut prohřívejte na mírném ohni a míchejte, dokud nezhoustne. Po vychladnutí gel buď přeceďte přes sítko, nebo ho použijte i s kašičkou.
Hotovou hmotu naneste na vyčištěný obličej a vynechte okolí očí a rtů. Po patnácti až dvaceti minutách ji smyjte vlažnou vodou, pokožku přitom netřete, a nakonec použijte svůj běžný krém.
Foto: Freepik.com Proč po smytí pleť působí hebčeji
Gel se na tváři rozprostře do tenké vrstvy, která pokožce brání odpařovat vlhkost. Právě tahle vrstvička odvede většinu práce.
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Ubývá nepříjemné napnutí, které přijde po celém dni v klimatizované kanceláři nebo po procházce ve větru. Pokožka je po opláchnutí měkčí na dotek a obličej působí odpočatěji.
Ve lněném semínku jsou navíc nenasycené mastné kyseliny a látky s antioxidačními účinky, takže maska pleti něco i dodá.
Foto: Shutterstock.com Vypnutí vydrží jen do umytí
Na sociálních sítích se masce přezdívá domácí botox. Zní to chytlavě, ovšem je to hodně nadsazené.
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Gel na obličeji zaschne, stáhne pokožku a ta se opticky vypne. Jakmile masku smyjete, odejde efekt s ní. Vrásky, které už máte, tímhle způsobem nezmizí a profesionální zákrok maska nenahradí.
Komu se hodí a na co si dát pozor
Nejvíc z ní vytěží lidé se suchou, odvodněnou nebo zralou pletí. Základní verze obsahuje jen semínka a vodu, a proto bývá k pokožce šetrnější než směsi s citronem nebo esenciálními oleji.
I obyčejná surovina z kuchyně ale může vyvolat alergickou reakci. Před prvním použitím naneste trochu gelu na předloktí a chvíli sledujte, jestli se pokožka neozve. Na poraněnou nebo podrážděnou kůži masku nedávejte.
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Jednou až dvakrát týdně bohatě stačí. Hotový gel neobsahuje žádné konzervanty, takže ho spotřebujte čerstvý. Pokud vás trápí přetrvávající kožní potíže, poraďte se se svým lékařem.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://kobieta.interia.pl/uroda/news-15-minut-i-skora-odzyska-blask-siemie-sprawdzi-sie-po-opalan,nId,23520252, https://wizaz.pl/pielegnacja/maseczka-z-siemienia-lnianego-na-gladka-i-zdrowa-skore-sprawdz-jak-ja-zrobic-404087-r1/, https://www.plnezdravi.cz/lnene-seminko-pry-vyhlazuje-oblicej-podobne-jako-botox-je-to-lez/, https://stronakobiet.pl/siemie-lniane-czyli-recepta-na-tradzik-zmarszczki-i-piekne-wlosy-sprawdz-tanie-domowe-sposoby-pielegnacji-z-nasionami-lnu-w/ar/c6-16310869, https://zeny.e15.cz/clanek/pro-krasu/kosmeticky-tip-maska-ze-lneneho-seminka, https://www.organicskincare.cz/rubriky/blog-tipy-a-navody-v-peci-o-pleti-a-prirodni-kosmetika/lnena-seminka–ziskejte-krasne-vlasy-a-dokonalou-plet/, https://www.fitzivot.cz/rady-a-tipy/lnene-seminko-maska/