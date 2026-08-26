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Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy

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Většina z nás má v botníku pár, který přežil několik sezon a nazouvá se skoro sám. Chodí se v něm dobře, takže není důvod ho měnit. Jenže právě tyhle staré známé kousky často pocházejí z doby, kdy se nosilo něco úplně jiného. Žádná tabulka s roky pochopitelně neexistuje, jen se některé typy letní obuvi z módních magazínů vytratily už hodně dávno a málokdo si toho stačil všimnout.
Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy

Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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