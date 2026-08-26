Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy

Většina z nás má v botníku pár, který přežil několik sezon a nazouvá se skoro sám. Chodí se v něm dobře, takže není důvod ho měnit. Jenže právě tyhle staré známé kousky často pocházejí z doby, kdy se nosilo něco úplně jiného. Žádná tabulka s roky pochopitelně neexistuje, jen se některé typy letní obuvi z módních magazínů vytratily už hodně dávno a málokdo si toho stačil všimnout. Široký pásek kolem kotníku nohu přesekne
Sandály zapnuté řemínkem přímo kolem kotníku vypadají v regálu roztomile. Na noze ale vytvoří vodorovnou čáru v místě, kde je noha nejužší, a oko si ji přečte jako konec nohy. Postava tím opticky ztratí pár centimetrů.
Nejvíc je to vidět u širokých tmavých pásků s výraznou přezkou. Pokud bota potřebuje něčím držet, lepší službu udělá pásek vedený přes nárt. Nohu udrží stejně spolehlivě a linii přitom skoro nenaruší.
Přečtěte si také: Kolik si za měsíc vydělá vietnamská manikérka v pražském nehtovém studiu? Až to číslo uvidíte, zamrazí vás Foto: Shutterstock.com Tlusté podrážky a vysoké platformy
Robustní sandály s vysokou platformou patřily k létu dlouhá léta, letos ale ustupují lehčím tvarům. Masivní bota navíc přidá na noze další vodorovnou linii, takže celá postava působí zavalitěji, než ve skutečnosti je.
Vysoký podpatek přitom náhradou není. Sezona 2026 stojí na ploché podrážce nebo na drobném podpatku, kterému se říká kitten heel. Chodí se v něm celý den a noha v něm nevypadá násilně vytažená.
Foto: Freepik.com Kamínky, cvočky a lesklé aplikace
Hodně napoví i to, kolik má bota ozdob. Sandály posázené flitry, korálkovou výšivkou nebo leskle pokovenými přezkami mají svoje období dávno za sebou. Letošní léto stojí na čistých liniích a minimu zdobení.
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Nemusíte kvůli tomu nic vyhazovat. Stačí postavit dva páry vedle sebe a rozdíl uvidíte během chvilky sama.
Co obout místo toho: T-strap
Do popředí se vrátily sandály zvané T-strap. Jeden pásek vede přes prsty, druhý stoupá po nártu vzhůru a dohromady vykreslí písmeno T. Svislá linie chodidlo opticky protáhne, takže noha působí štíhleji a celá bota uhlazeněji než obyčejné žabky.
Vybírejte jednoduché kožené modely v neutrálních barvách. Odstín blízký tónu pokožky nohu prodlouží nejvíc, protože se s ní vizuálně propojí. Pomůže i jemně protáhlá mandlová špička, zatímco kulatá nohu spíš zakulatí.
Přečtěte si také: Do módy se vrací sandály, které nosily naše babičky. Mladé ženy nechápou, jak snadno jim uberou i 5 kg na lýtkách Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/838963/nejstylovejsi-boty-leta-tyhle-sandalky-nosi-celebrity-i-modni-ikony.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44523-trendy-sandaly-leto-2026, https://www.vlasta.cz/krasa/trendy-sandaly-leto-2026-t-straps-uzke-kozene-pasky-minimalisticky-design/, https://www.iglanc.cz/inspirace/letni-boty-pridavaji-kila-navic-obuv-pro-silne-nohy-galerie/, https://www.poudree.cz/blog/jak-si-vybrat-sandaly-ktere-budou-tvym-noham-lichotit-vyhni-se-modelum-ktere-je-opticky-zbytecne-skrati, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/sandaly-s-jemnym-paskem-nejzadanejsi-letni-silueta-ktera-prodluzuje-nohu-a-nepusobi-tezce-cb189