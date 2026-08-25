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Dcery zabíjeli, syny uctívali syrovým masem: Drsná realita inuitských rodin vás nenechá v kliduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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„Dokud žena není schopna pomoci, je pro domácnost jen přítěží a nákladem. V okamžiku, kdy je schopna pomoci, je provdána a odchází do manželovy rodiny. Z tohoto důvodu se snaží regulovat porody, aby měli co nejvíce chlapců.“
Dcery zabíjeli, syny uctívali syrovým masem: Drsná realita inuitských rodin vás nenechá v klidu
Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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