Domácí koktejly, které nastartují trávení a pomohou ulevit po vánočním přejídání

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Domácí koktejly, které nastartují trávení a pomohou ulevit po vánočním přejídáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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S příchodem Vánoc a oslav spojených s Novým rokem konzumujeme stále více tučných a těžkých jídel. Smažený kapr, bramborový salát a vánoční cukroví sice chutnají skvěle a naše chuťové plesají, žaludek, střeva a žlučník se už ale radují o poznání méně. A co teprve pleť a vlasy. Jedno moudré přísloví říká, že jsme to, co jíme.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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