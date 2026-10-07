Seriál Ulice: Soňa chystá další úder. Chce si vyřídit účty ve škole

Soňa Čechová v podání Lucie Vondráčkové už sice nesedí v ředitelně, rozhodně ale nehodlá zmizet ze školního dění. Stačí jedna chyba a bývalá ředitelka bude mít znovu důvod zasáhnout.
Soňa Čechová se z Ulice nevytratila ani poté, co přišla o místo ředitelky gymnázia. Naopak. Ukazuje se, že i mimo školu má pořád dost energie na to, aby do jejího dění zasahovala.
A kdo Soňu zná, ten asi nečeká, že by jen tak mávla rukou nad lidmi, kteří jí během jejího působení ve škole zkřížili cestu. Teď se jí navíc nabízí další příležitost. Mimochodem, Lucie Vondráčková (46) svoji roli hraje naprosto famózně. Chyba ve škole jí přijde vhod
Do problémů se dostává profesor Kalina. Jeho zapojení do školní výuky se ukazuje jako nepovedený tah a ředitel Ota Puklický začíná zjišťovat, že bez pomoci to nebude mít jednoduché. Obrací se proto na Magdu, která už se ale snaží vybudovat si nový profesní život mimo školu. A přesně v takové chvíli může Soňa znovu ucítit šanci.
Někteří lidé nemohou Vondráčkové přijít na jméno (foto: NextFoto)
Škola je po jejím odchodu pořád citlivé místo. Ota usedl do ředitelského křesla místo ní a Magda, která se se Soňou během jejího působení několikrát dostala do ostrého střetu, se z gymnázia nakonec také stáhla. Soňa přitom nemá krátkou paměť.
Magda a Ota jí leží v žaludku
Už v minulosti bylo jasné, že Soňa si dokáže počkat na vhodný okamžik. Když měla pocit, že jí někdo stojí v cestě, neváhala využít informace, které měla k dispozici. Ota a Magda mezi její oblíbence rozhodně nepatřili. Televize Nova ostatně při předchozí Sonině velké školní jízdě otevřeně uvedla, že právě oni patří mezi lidi, se kterými si chce vyřídit účty.
Ona sama navíc po odchodu z vedení školy nezmizela úplně. V nové sezoně se její „dědictví“ ve škole dál řeší. Nova už při návratu seriálu po prázdninách upozorňovala, že nový ředitel Ota i ostatní zaměstnanci budou narážet na to, co po Soně na gymnáziu zůstalo.
A teď se ukazuje, že její příběh se školou ještě zdaleka neskončil. Navíc pozor, Soňa se možná brzy stane starostkou Křečovic. A to by teprve byl ten pravý fičák. Magda už školu nechce. Jenže Ota ji potřebuje
Pro Magdu je celá situace o to nepříjemnější, že se ze školy snaží definitivně vymanit. Po měsících, kdy se potýkala se Soňou, vztahy ve sboru a dalšími problémy, se rozhodla skončit s učením. Ota její rozhodnutí těžce nesl a Magda mu tehdy vysvětlila, že už toho má jednoduše dost. Sama popsala, že její vyčerpání začalo soubojem se Soňou a postupně se nabalovaly další problémy.
Jenže člověk může ze školy odejít. Staré problémy už tak snadno nezmizí. Když se teď Ota dostane do úzkých kvůli Kalinovi, potřebuje právě Magdu. A ta stojí před nepříjemnou otázkou: má se do školy znovu vracet, i když od ní chtěla dát ruce pryč? Soňa přitom jen čeká, jak to celé dopadne.
Tentokrát nemusí jít jen o hádku
Čechová už několikrát ukázala, že když dostane do rukou vhodnou informaci, umí ji využít. A současné dění ve škole jí další munici nabízí. Nejde přitom jen o jeden nepovedený krok.
Ota musí řešit, jak školu dál vést, Magda se snaží začít novou profesní etapu a do toho se znovu otevírá to, co po Soně zůstalo.
A Soňa? Ta si rozhodně nemusí říkat o pozornost nahlas. Stačí jí, když někdo udělá chybu. Pak už se může pustit do práce. Její problém je ale v tom, že lidé ve škole ji už znají. Ota ví, čeho je schopná, Magda také. Pokud se tedy Soňa pokusí znovu rozjet svůj boj, tentokrát se proti ní mohou postavit lidé, kteří už její metody zažili na vlastní kůži.
Jisté je zatím jedno: Soňa Čechová školu ze svého života ještě neodepsala. A pokud dostane další příležitost, může být zase pořádně rušno.
Zdroje: redakce, seriál Ulice, tv.nova.cz