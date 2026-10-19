Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha

Matěj se vrací do Ulice a Adéla si jeho přítomnost nenechá ujít. Místo aby nechala staré spory být, začne před ním pomlouvat Žofku. Ta přitom řeší vlastní vztahy a do celé situace se navíc připlete Marek, který o ni projevuje zájem.
Adéla v podání Karolíny Synkové zřejmě nemá v plánu nechat Žofku (Kateřina Ujfaluši) v klidu. Jakmile se v Ulici znovu objeví Matěj (Jiří Dlouhý), začne o ní mluvit za jejími zády. Přitom se tváří nenápadně a pomluvy z ní padají tak nějak „náhodou“. Pro Žofku je to nepříjemná situace už jen proto, že se proti ní mohou obrátit řeči, o kterých vůbec neví.
Adéla a Žofka přitom nemají zrovna jednoduché vztahy.
V minulosti mezi nimi vznikalo napětí také kvůli Matoušovi (Radúz Mácha). Jeho city a vztahové peripetie už tak přinesly dost komplikací a zdá se, že klid mezi dívkami jen tak nenastane. Každá má na celou situaci vlastní pohled, ale Adéla si místo přímého vyříkání věcí vybírá cestu, která může Žofce ještě přitížit. Jiří Dlouhý se po krátké pauze vrací do děje Ulice (foto: NextFoto) Matouš zůstává součástí zamotaných vztahů
Matouš je pro příběh důležitý i proto, že se kolem něj v minulosti točilo soupeření mezi Adélou a Žofkou. Když se do vztahů připlete žárlivost, bývá těžké oddělit skutečné křivdy od toho, co si kdo domýšlí. A právě takové napětí může stát za tím, proč Adéla využije příležitost a začne o Žofce mluvit před Matějem.
Žofka se tak může ocitnout v situaci, kdy o ní ostatní diskutují, aniž by dostala možnost říct vlastní verzi. Matěj se vrací do prostředí, ve kterém se mezitím mnohé změnilo, a informace od Adély pro něj mohou být jedním z prvních pohledů na současné vztahy.
Záležet bude na tom, zda jejím slovům uvěří, nebo si raději udělá vlastní obrázek. Marek se o Žofku zajímá
Do toho všeho vstupuje Marek (Jan Dlouhý), který začíná o Žofku projevovat zájem. Tím se situace dál komplikuje. Zatímco Adéla o Žofce mluví za jejími zády, Marek se k ní naopak přibližuje. Pokud se jeho zájem prohloubí, může to znovu rozvířit emoce v partě, kde už tak není o napětí nouze.
Pro Žofku to může být příjemná změna, ale také další komplikace. Pokud se mezi ní a Markem začne něco rozvíjet, nebude snadné přehlédnout Adélin postoj. Ta může jejich sbližování vnímat jako další důvod, proč se proti Žofce vymezovat. Zda za jejími pomluvami stojí především staré křivdy, žárlivost, nebo snaha ovlivnit Matějův pohled na Žofku, ukáže až další vývoj děje.
Bude to hodně zamotané
Zajímavé bude i to, jestli se Žofka o Adéliných řečech dozví a jak se k nim postaví. Pokud zjistí, že ji někdo pomlouvá před Matějem, může si s Adélou chtít věci vyříkat.
Jenže jejich spory se netýkají pouze jedné poznámky nebo jedné hádky. Do hry vstupují také starší neshody kolem Matouše a nový zájem Marka, takže jeden rozhovor nemusí všechno vyřešit.
Návrat Matěje tak přichází ve chvíli, kdy se vztahy mezi mladými hrdiny znovu zamotávají. Adéla má příležitost ovlivnit, jak se Matěj na Žofku dívá, Marek se o ni začíná zajímat a Matouš zůstává součástí jejich komplikované minulosti. Žofka se tak ocitá uprostřed dalšího vztahového napětí, aniž by nutně věděla, co všechno se o ní mezitím říká.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz