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Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha

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Matěj se vrací do Ulice a Adéla si jeho přítomnost nenechá ujít. Místo aby nechala staré spory být, začne před ním pomlouvat Žofku. Ta přitom řeší vlastní vztahy a do celé situace se navíc připlete Marek, který o ni projevuje zájem.
Karolína Synková, Kateøina Ujfalui

Karolína Synková, Kateøina Ujfalui

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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