Dvořák po prohře poukázal na soupeřovy fauly a chce odvetu. Novotný ho nepodpořil a popsal, co Čech pokazil

Seděl před novináři s rozbitým obličejem a mluvil jako člověk, kterému právě zvedli ruku. David Dvořák, 34letý český bojovník muší váhy (do 56,7 kg) s bilancí 22-8-0, přitom z klece odešel jako poražený. Na pozápasové tiskové konferenci přesto řekl, že se tak necítí, a mluvil o soupeřových hlavičkách. Šéf organizace, která turnaj pořádala, to o pár vět později popsal úplně opačně. Redakce MMAmag proto otevřela tři oficiální bodovací karty z toho zápasu.
Obličej na kusy, a přesto mluvil jako vítěz
Zápas se odehrál na turnaji OKTAGON 95 v Karlových Varech 17. října 2026. Vyhrál Aaron Aby, 36letý velšský bojovník muší váhy s bilancí 20-11-1, a to na rozdělené rozhodnutí rozhodčích.
Jeho slova z tiskové konference zveřejnil 19. října 2026 iSport.cz; redakce MMAmag s těmito citacemi pracuje. „Nechci nijak shodit náš zápas, a aby to vyznělo špatně. Já se ale necítím jako poražený,“ řekl Dvořák. Pak vysvětlil, odkud má potrhanou tvář: „Všechny tři tržné rány způsobily Abyho hlavičky. Jednu jsem dostal přímo na střed nosu, druhou na oko.“ Že za ranami stojí soupeřovy hlavičky, je jeho vlastní tvrzení.
„Nechal jsem v té kleci všechno a myslel jsem si, že jsem vyhrál. Na zemi jsem ho kontroloval,“ pokračoval Čech. A přidal větu, která dává celému večeru rámec: „Tohle byl můj třicátý zápas a poprvé v životě, kdy se opravdu necítím jako poražený.“ Odvetu si Dvořák řekl sám: „Hrozně moc bych si chtěl tento zápas zopakovat bez těch několika hlaviček, které mě tak potrhaly.“
Šéf organizace to v kleci řekl trenérovi natvrdo
Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér OKTAGON MMA, tedy české organizace smíšených bojových umění, která turnaj pořádala, mluvil podle iSport.cz pro deník Sport. „Necítím to tak, jak to David řekl. Za mě to byla prohra,“ uvedl. A dodal, že výtku vyslovil ještě dřív, než si Dvořák sedl před novináře: „Jeho trenérovi Patriku Kinclovi jsem ještě v kleci řekl, že David neudělal v tom třetím kole dost.“ Kincl vede Dvořáka v týmu All Sports Academy.
Dvě věty z jednoho tábora, dva opačné závěry. Bojovník tvrdí, že se jako poražený necítí. Jeho promotér říká, že prohrál. Přitom Dvořák šel do zápasu jako dvojka žebříčku muší váhy OKTAGON MMA, Aby jako pětka.
Odpověď na to, kdo z těch dvou má blíž k realitě, leží v dokumentu, který OKTAGON MMA sám zveřejnil.
Devět zápisů rozhodčích a jediné číslo, které platí
Organizace vydala 19. října 2026 bodovací karty z turnaje. Clemens Werner a Bartłomiej Czajka zapsali 29:28 pro Abyho, Jan Voborník stejným poměrem pro Dvořáka. První kolo dali Čechovi všichni tři sudí, třetí kolo všichni tři Velšanovi, druhé je rozdělilo 2:1 pro Abyho.
|Kolo
|Karet pro Dvořáka
|Karet pro Abyho
|1. kolo
|3
|0
|2. kolo
|1
|2
|3. kolo
|0
|3
Součet devíti jednotlivých zápisů kol, který redakce MMAmag z těch tří karet udělala, zní 5:4 pro Abyho. Není to oficiální údaj, jen přepočet toho, co sudí napsali. Dvořákův pocit z vyrovnaného stavu před posledním kolem papír spíš potvrzuje: dva rozhodčí měli po dvou kolech 19:19, třetí 20:18 pro Čecha.
Novotného výtka se s kartami kryje. Poslední pětiminutovku nedal Dvořákovi ani jeden ze tří sudích. A ještě jedna věc je z dokumentu vidět: není v něm žádný bodový odpočet ani kolo hodnocené 10:8, všech devět zápisů je 10:9. Do bodování se tedy žádný faul nepromítl. Zápas byl podle karet těsný, Dvořák s verdiktem nesouhlasí.
Promotér, který svého muže nepodrží
GLOSA Zpochybněný verdikt bývá v MMA dárkem. Bojovník si vezme mikrofon, fanoušci se rozdělí na dva tábory a odveta se prodává sama. Novotný tuhle hru odmítl hrát a rovnou řekl, že jeho bojovník prohrál.
Je to nezvyklé a je to k něčemu dobré. Promotér, který veřejně neřekne, že byl jeho muž okraden, totiž příště nemusí vysvětlovat, proč tentýž rozhodčí počítá kola dobře, když to vychází domácímu. Pro Dvořáka je ale podstatnější něco jiného: tohle byla druhá prohra v řadě.
Druhá rána v řadě a odveta, kterou zatím nikdo nepodepsal
Před Abym nestačil Dvořák 28. prosince 2025 na turnaji OKTAGON 81 na Zhalgase Zhumagulova v zápase o pás muší váhy; zápas skončil technickým knockoutem po zásahu lékaře ve třetím kole. Tehdy zněl jinak. Redakce MMAmag nahlédla do textu Sport.cz z 5. ledna 2026, podle kterého Dvořák na svém YouTube kanálu přiznával, že mu na soupeře nic nefungovalo a že Zhumagulov vyhrál zaslouženě. O devět a půl měsíce později mluví o tom, že se poraženým necítí.
Odvetu chce. Zatím je to ale jen jeho přání: OKTAGON MMA k 20. říjnu 2026 neoznámil ani ji, ani jiný Dvořákův zápas. Aby si naopak výhrou natáhl sérii na 4.
Tři tržné rány se za pár týdnů zahojí. Tři bodovací lístky zůstanou v tabulce napořád.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka