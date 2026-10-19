Týdenní horoskop od 19. do 25. října 2026: Berani by měli zpomalit, Střelce čeká důležitý rozhovor

Tento týden přeje praktickým krokům a rozhovorům, které se už nedají odkládat. V práci se vyplatí dotahovat rozdělané věci, doma zase říct nahlas, co vám vadí. Beran (21. 3. – 20. 4.)
Máte chuť všechno vyřešit hned, jenže okolí nemusí držet stejné tempo. V práci si proto nejdřív ujasněte, co skutečně spěchá, a teprve potom rozdávejte úkoly.
Ušetříte si zbytečné třenice i opravy na poslední chvíli. V osobních vztazích se může otevřít téma, které jste oba obcházeli. Zkuste tentokrát druhého vyslechnout až do konce. Víkend vám udělá dobře, pokud si do něj nenaplánujete příliš mnoho povinností. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Někdo přijde s návrhem, který na první pohled zní lákavě, ale podmínky nemusí být tak výhodné, jak se zdá. Než kývnete na spolupráci nebo větší nákup, projděte si podrobnosti a dopřejte si čas na rozmyšlenou.
V práci se vám podaří získat uznání spíš pečlivostí než velkými gesty. Partner nebo blízký člověk ocení, když se zapojíte do běžných domácích věcí bez připomínání. O víkendu vám prospěje změna prostředí, i kdyby šlo jen o krátký výlet. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Telefon bude zvonit častěji než obvykle a do toho se nakupí zprávy, na které jste zapomněli odpovědět. Vyberte si, čemu věnujete pozornost, jinak vám uteče něco, co vyžaduje soustředění.
Jeden pracovní rozhovor může přinést nový nápad, ale zatím ho berte jako začátek, ne jako hotový plán. Ve vztazích si dejte pozor na ironii. To, co myslíte jako vtip, může druhý pochopit jinak. Víkend přeje setkání s někým, koho jste dlouho neviděli. Rak (22. 6. – 22. 7.)
Doma se může objevit praktická záležitost, kterou už nebude možné dál odkládat. Nemusíte ji vyřešit sami. Stačí jasně říct, co potřebujete, a rozdělit si úkoly.
V práci se vám vyplatí nepřebírat odpovědnost za chyby druhých. Pomoc nabídněte, ale hlídejte si vlastní čas. Citlivější rozhovor s blízkým člověkem dopadne lépe, když ho nebudete zahajovat ve chvíli, kdy jste unavení. Víkend si nechte volnější, tělo vám dá jasně najevo, že potřebuje odpočinek. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Nápad, který jste dosud považovali za příliš odvážný, stojí za to znovu promyslet. Nemusíte do něj skočit po hlavě, ale můžete udělat první konkrétní krok.
Zjistit cenu, oslovit správného člověka nebo si připravit plán. V práci se nenechte vyprovokovat někým, kdo zkouší, kam až může zajít. V partnerském vztahu pomůže obyčejná pozornost víc než okázalé gesto. O víkendu se vám bude dařit tam, kde se nemusíte přetvařovat ani nikoho přesvědčovat. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Budete mít chuť udělat pořádek ve věcech, které ostatní považují za drobnosti. Tentokrát ale neřešte všechno najednou. Vyberte si jednu oblast. Například pracovní úkoly, domácí rozpočet nebo plán na další týdny a dotáhněte potřebné záležitosti do konce.
Při nákupech si hlídejte součet menších výdajů; právě ty mohou překvapit. V osobním životě zkuste nehodnotit každý detail toho, jak věci dělá druhý. Víkend přinese příležitost strávit čas s někým, vedle koho nemusíte nic vysvětlovat. Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Někdo od vás bude chtít rychlou odpověď, jenže vy sami ještě nemusíte vědět, co chcete. Nebojte se říct, že se rozhodnete později.
V práci může být užitečné vrátit se k dohodě, která zůstala jen mezi řádky, zejména pokud se teď mění podmínky. Ve vztahu se ukáže, zda oba přispíváte stejnou měrou, nebo jeden z vás většinu věcí tiše táhne. Nečekejte, že si toho druhý všimne sám. O víkendu vás potěší návštěva nebo zpráva, kterou jste už nečekali. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Týden vám nabídne prostor k práci, která vyžaduje klid a soustředění. Pokud potřebujete něco dokončit, vypněte na chvíli okolní ruch a nenechte se vtáhnout do cizích sporů.
Z finančního hlediska se vyplatí zkontrolovat platby a závazky, které běžně řešíte automaticky. Někdo z blízkých vám může svěřit osobní věc; zachovejte důvěru a nepředbíhejte s radami. Ke konci týdne se vám uleví, když si uděláte jasno v tom, co můžete ovlivnit a co už ne. Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Váš kalendář se může zaplnit rychleji, než by vám bylo milé. Než přijmete další pozvání nebo pracovní závazek, podívejte se, co už máte slíbené.
Důležitý rozhovor se vyplatí neodkládat, zvlášť pokud kolem něj vznikají dohady. Mluvte konkrétně a řekněte, co potřebujete. Narážky by tentokrát mohly nadělat víc škody než užitku. V lásce vás potěší spontánní plán, ale nemusí být drahý ani složitý. Víkend přeje výletu nebo aktivitě, při které se trochu rozhýbete. Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Povinností může být hodně, ale nemusíte každou z nich vzít na sebe. Rozmyslete si, co má skutečný termín a co jen působí naléhavě. V práci vám pomůže trpělivost. Důležitý výsledek se může dostavit až poté, co si vyjasníte několik zdánlivých maličkostí.
Doma bude lepší domluvit se předem, než čekat, že si ostatní všimnou, co je potřeba udělat. O víkendu si dopřejte chvíli bez pracovních telefonátů. Odpočinek vám pomůže vrátit se k úkolům s čistší hlavou. Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Narazíte na člověka, který se na známou věc dívá úplně jinak. Nejdřív vás možná podráždí, ale jeho pohled může odhalit místo, které vám dosud unikalo. V práci se hodí sdílet nápady, ovšem před jejich uskutečněním si ověřte, kdo za co ponese odpovědnost.
Ve vztazích se vyhněte tomu, abyste se stáhli pokaždé, když je rozhovor nepříjemný. Blízký člověk ocení přímou odpověď. Víkend může přinést nové seznámení nebo pozvání, které vám zvedne náladu. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Vaše pozornost bude kolísat, zvlášť pokud se na vás obrátí několik lidí najednou. Pomůže vám napsat si úkoly na papír a postupovat jeden po druhém.
V práci si nevyčítejte, že něco nestihnete podle původního plánu. Důležitější je říct to včas a navrhnout řešení. V osobním životě zkuste rozlišit, kdy potřebujete skutečně poradit a kdy si jen chcete postěžovat. O víkendu vám prospěje klidné prostředí, dobré jídlo a společnost, která od vás nic nevyžaduje.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com