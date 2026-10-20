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Zámecký zahradník zavraždil tři lidi, ale odnesl si jen čtyři koruny a příbory. V roce 1927 ho prozradila řeč ze spaní

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Na zámku v Náměšti nad Oslavou zemřeli v roce 1927 tři lidé po úderech sekerou. Zahradníka Oldřicha Filipína usvědčily otisky prstů a mluvení ze spaní.
Náměšť nad Oslavou, zámek.

Náměšť nad Oslavou, zámek.

Zdroj: FOTO:palickap, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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