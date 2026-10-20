Mexická bojovnice schytala KO a odhalila ňadro v přímém přenosu. Z trapasu ale vytěžila víc než z výhry

První kolo v chicagské hale patřilo Mexičance. Lucero Acostaová držela soupeřku na distanc dlouhými a rychlými údery a vypadalo to na povedený debut. Ve třetím kole ale Kanaďanka Shannon Clarková přestala zkoušet výměny na nohou, strhla ji k zemi a pracovala z horní pozice. Acostaová se rozkrvácela, rozhodčí zápas ukončil a do bilance jí přibyla třetí porážka v kariéře. Jenže po sítích se pak nešířil výsledek, nýbrž pár vteřin z přenosu. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe oficiální dokumenty z turnaje a to, co k těm vteřinám bojovnice sama řekla.
První kolo bylo její. Pak Kanaďanka změnila plán
Lucero Acostaová, 32letá mexická bojovnice v muší váze do 56,7 kg s bilancí 6-3-0, v Chicagu debutovala v PFL, americké organizaci působící v MMA a dalších bojových sportech. Proti ní stála Shannon Clarková, 34letá Kanaďanka ve stejné kategorii s bilancí 9-1-0 a 5 výhrami před limitem. Z oficiálních výsledků turnaje PFL Chicago ze 16. října 2026, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas skončil technickým knockoutem v čase 1:59 třetího kola. Tedy TKO, ne čistý knockout.
V průběžném zápisu Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že první kolo dali Acostaové všichni tři hodnotitelé. Druhé už dva z nich zapsali pro Clarkovou a ve třetím Kanaďanka převzala zápas na zemi. Oba zápisy se shodují v čase i způsobu ukončení, liší se v detailu: PFL mluví o úderech, Sherdog o loktech. Zápas běžel na předzápasové části karty, jejímž vrcholem byl titulový duel, v němž Jena Bishop porazila Liz Carmouche jednomyslným rozhodnutím rozhodčích a stala se první šampionkou PFL v ženské muší váze.
Z třetího kola se ale po sítích rozletěl úplně jiný okamžik než konec zápasu.
Místo omluvy přišel příspěvek o sponzorovi
V závěru zápasu Acostaové sjela sportovní podprsenka a záběry se začaly šířit po sociálních sítích. Sama bojovnice na to zareagovala na Instagramu. Výrok, který MMA Mania, Infobae i OutKick ve článcích z 19. října 2026 shodně citují jako její příspěvek, zní v překladu: „Extra platba na OnlyFans, protože jsme během živého přenosu PFL ukázaly bradavky. Je to roztomilé. Oficiální sponzor.“
Místo omluvy tedy přišla reklamní hláška. Podle Infobae přidala další příspěvek: „Můj obličej, když mi řekli, že moje prso vyšlo pozdravit kameru! No… vesmír se spikl.“ Oficiální výsledková zpráva PFL, která turnaj shrnuje zápas po zápase, o incidentu nepíše nic.
V jejích příspěvcích ale chybělo jedno číslo. A právě to pak začalo po internetu kolovat samo.
Číslo, které koluje po internetu, zatím nikdo nepotvrdil
Server OutKick na webu Fox News napsal 19. října 2026, že Acostaová naznačila částku až 500 000 dolarů, zároveň ale dodal, že jen pokud se to vůbec blíží skutečnosti. Web FanChecked uvádí, že k žádné výplatě nebyl zveřejněn důkaz ani vyjádření platformy a že nelze rozlišit, zda jde o sponzorský bonus, o tržbu z předplatného, nebo ani o jedno. Přepočteno kurzem k 20. říjnu 2026 by šlo o zhruba 10 845 000 Kč (500 000 dolarů), jenže přepočítané je neověřené číslo, ne doložený příjem.
Doložené je něco jiného. OnlyFans u ní není novinka, propagovala ho veřejně už v roce 2023, jak tehdy psala Marca. Zápis, který se počítá do skládání dalších zápasů, vypadá ovšem jinak.
Co jí z toho večera zbylo, až se sítě posunou jinam
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že porážkou skončila série 4 výher z let 2022 až 2025 a že Acostaová naposledy prohrála 6. srpna 2021. Bilance klesla na 6-3-0, debut v PFL se nepovedl a před ním zápasala hlavně v Combate Global. Clarková si naopak připsala 5. výhru před limitem.
Vedle sebe stojí dvě její veřejná vyjádření. Ve starším rozhovoru pro LA Times en Español z 22. září 2022, do kterého redakce MMAmag nahlédla, řekla: „Nechci, aby mě znali kvůli kráse, ale kvůli tomu, co jsem v průběhu života vybudovala.“ V příspěvku citovaném 19. října 2026 sama spojila moment z přenosu s placenou platformou. Dvě data, dvě situace, žádný soud o motivu.
Zbývá otázka, který z obou zápisů večera jí vlastně zůstane.
Dvojí život chicagského večera
GLOSA Chicagský večer vydal dvojí zápis. Jeden leží v oficiálních výsledcích PFL a má podobu suché řádky o technickém knockoutu. Druhý vznikl z několika vteřin přenosu a z instagramového příspěvku, který po světě rozneslo půl tuctu redakcí.
Ve stejné hale se téhož večera korunovala první šampionka ženské muší váhy PFL. Mluví se ale o zápase z předzápasové části karty. Tak funguje pozornost a nikdo z bojovníků ji neřídí.
Co z toho platí dál? Virální zápis vydrží týden a nikdo ho nedokáže vyčíslit. Ten druhý, s datem 16. října 2026 a časem 1:59, zůstane v databázích a promotér si ho otevře, až bude Acostaové hledat dalšího soupeře.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková