Five points, zde se newyorští policisté obávali o svůj život. První mafiánské gangy vznikaly v zelinářstvích

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Five points, zde se newyorští policisté obávali o svůj život. První mafiánské gangy vznikaly v zelinářstvíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nyní je na Dolním Manhattanu rušno obzvláště kvůli finančnímu středisku Wall Street. Původně tu však stála nechvalná čtvrť Five Points, kde se o rozruch staraly první mafiánské gangy.
Five points, zde se newyorští policisté obávali o svůj život. První mafiánské gangy vznikaly v zelinářstvíchZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 20.10.2026 16:30
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