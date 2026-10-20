Léto s kovbojem: Dvojnice Daniely Kolářové, tajemství dětského pláče a Vízner chtěl hrát kovboje

Léto s kovbojem, FOTO: Josef Janoušek, distr. TV Nova Léto s kovbojem, FOTO: Josef Janoušek, distr. TV Nova Léto s kovbojem, FOTO: Josef Janoušek, distr. TV Nova Léto s kovbojem, FOTO: Josef Janoušek, distr. TV Nova
V komedii Léto s kovbojem z roku 1976 toužil herec Oldřich Vízner po titulní roli venkovského mladíka. Tvůrci ho ovšem obsadili do úlohy sobeckého studenta a herecký představitel si po premiéře dlouho nesl jeho filmovou přezdívku. Samotné natáčení hercům usnadňovala možnost vymýšlet si zcela vlastní dialogy. Sobecký student a venkovský pasák krav
Mladá psycholožka Doubravka s tváří Daniely Kolářové odjíždí na chatu se svým chlapcem Bobou, kterého hraje Oldřich Vízner. Nevyrovnaný student medicíny se na venkově neustále učí na opravné zkoušky a osamělá dívka se vydává na procházky do okolí. Cestou potkává optimistického traktoristu Honzu v podání Jaromíra Hanzlíka, který po ztřeštěné sázce přišel o řidičský průkaz a nyní pase družstevní krávy. Doubravka zjišťuje, že k sobeckému příteli ztratila city, a začne se sbližovat s bezprostředním venkovanem. Nový vztah ovšem naráží na odpor její konzervativní rodiny.
Oldřich Vízner na roli studenta Boby kývl, i když si sám přál hrát vesnického kovboje. Filmová postava k němu nakonec silně přilnula a po premiéře mu diváci i okolí dlouho neřekli jinak než Boba. S lékařským prostředím se herec znovu setkal v seriálu Velmi křehké vztahy, kde naopak ztvárnil úspěšného a uznávaného doktora.
Dvojnice v rybníku a souběžné natáčení
Daniela Kolářová si během scény koupání v rybníku nevlezla do vody sama, tvůrci za ni před kamerou využili připravenou dvojnici. Herečka měla velmi náročný harmonogram, protože souběžně pracovala na snímku Na samotě u lesa, a podle jejích slov se někdy jednalo o válku produkcí. Samotnou komedii o zamilované psycholožce viděla po dokončení pouze dvakrát.
S Jaromírem Hanzlíkem vytvořila herečka romantický pár již ve starších filmech Slasti Otce vlasti a Noc na Karlštejně. Do role Honzova osmiletého bratra obsadil režisér Ivo Novák začínajícího Michala Dlouhého, pro kterého šlo o jeden z úplně prvních filmových projektů. Komedie svedla dohromady také Danu Medřickou a Marii Rosůlkovou, jež si zopakovaly vztah matky a dcery po dřívějším seriálu Taková normální rodinka.
Recyklovaný pláč a detaily v televizoru
Filmaři si usnadnili práci se zvukovou kulisou ve scéně, kdy Doubravka omylem vhodí mokrou kytici do cizího okna a probudí spící miminko. Naprosto stejnou zvukovou smyčku dětského pláče použili tvůrci o rok později v pohádce Jak se budí princezny, kde se král dívá na právě narozenou a vizuálně zcela klidnou Růženku.
Skryté detaily se objevují na televizních obrazovkách v domácnostech hlavních hrdinů. Když Boba hovoří se svou matkou v podání Květy Fialové, běží v televizi dřívější snímek Půlnoční kolona, který režíroval Ivo Novák a ve kterém Oldřich Vízner také účinkoval. V momentě, kdy se rodina Doubravky dívá na televizní koncert, zní z přijímače skladba od Johanna Sebastiana Bacha. Celý film navíc začíná netradičně úvodními titulky s výčtem herců a písní Já se znám od Marie Rottrové.
Večerní porady na chatě a přezdívka režiséra
Během natáčení na Českolipsku trávil štáb volný čas pohromadě. Režisér Ivo Novák a kameraman Rudolf Milič navštěvovali chatu Jaromíra Hanzlíka, kde pobývala i Daniela Kolářová, a společně po večerech probírali záběry na další dny. Režisér udržoval na place pohodovou atmosféru a nechal herce vymýšlet si vlastní dialogy, které následně zařadil přímo do filmu. Od štábu si vysloužil přezdívku Ubohobak, což podle Hanzlíka vizuálně odpovídalo podobě režisérova jména napsaného v azbuce.
Kamery se rozjely v mnoha lokacích včetně Karlova mostu v Praze nebo Kamenického Šenova. Filmový rybník se nachází u obce Malá Lečice a pro dům filmového kovboje tvůrci využili stavení s číslem sedmnáct v Bezdědicích u Hostomic. Rekreační chata medika Boby ve skutečnosti stojí v obci Hradištko na Nymbursku.
Komedii Léto s kovbojem vysílá stanice Nova 18. října v 16:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).