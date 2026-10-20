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Tenzing nabízí dobrodružnou cestu outsiderů. Příběh o zdolání Mount Everestu umí brát dech

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Dobytí Mount Everestu je považováno za jeden z nejsmělejších lidských počinů 20. století, ale z čeho vlastně v tomto víceméně arogantním podniku pramení všechna superlativa? Dobývat ostatně většinou znamená válčit, a v tomto případě tedy pokořit samotnou přírodu. Legendární nepálský šerpa Tenzing Norgay, jenž na střechu světa vylezl roku 1953 s novozélandským horolezcem Edmundem Hillarym jako první, naopak himalájskou „matku vesmíru“ uctíval jako božstvo. Životopisná novinka Tenzing od Apple TV na celovečerní ploše zvýrazňuje týmovou práci britské expedice a její historický výkon hodný divácké katarze, ale současně se opatrně táže, co vůbec člověka ke zdolávání nemyslitelného motivuje. Ačkoli v prvním je přece jenom důslednější než v tom druhém, spirituálně dobrodružný zážitek je to i díky autentické majestátní výpravě mimořádný.
Tenzing nabízí dobrodružnou cestu outsiderů. Příběh o zdolání Mount Everestu umí brát dech

Tenzing nabízí dobrodružnou cestu outsiderů. Příběh o zdolání Mount Everestu umí brát dech

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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