Známá česká firma je v moratoriu. Zaměstnanci jsou na neschopence a v prodejnách začaly obří výprodeje

Řetězec s chovatelskými potřebami bojuje o přežití
Problémy se nejdříve objevily na slovenském trhu. Podle jednatele české společnosti Petra Vinkláře je teď jasné, že je řetězec dlouhodobě ztrátový. „Jen za rok 2024 to bylo 278 milionů korun, 2025 není finální, ale ztráta je obdobně kritická,“ uvedl pro TN.cz. Hlavní příčinou jsou podle něj nájmy v obchodních centrech, které byly nastaveny na neudržitelné úrovni.
Cíl managementu je jasný. „Chceme se vyhnout insolvenci,“ přiznal Vinklář. Firma se snaží vyjednat splátky závazků i nižší nájemné, aby dostala náklady pod kontrolu.
Zavírání poboček a výprodeje až o 60 procent
Dopady se už projevují v prodejnách. „Prodejny, kde nájem dlouhodobě převyšuje to, co prodejna vydělá, zavíráme nebo doprodáváme zásoby,“ vysvětlil jednatel. Podle něj chce vedení zachovat ekonomicky zdravou část sítě a co nejvíce pracovních míst.
Na sociálních sítích se mezitím objevilo video upozorňující na slevy až 60 procent ve vybraných pobočkách. Zákazníci tak mohou nakoupit výrazně levněji, zásoby se ale doprodávají právě proto, že řetězec utlumuje část provozu.
Mzdy chodí později, zaměstnanci jsou na neschopence
Zaměstnanci podle vedení dostávají mzdy v plné výši, kvůli omezeným prostředkům ale o několik dní později než dřív. Firma je podle jednatele vyplácí vždy do konce měsíce. Plošné bonusy a nenárokové odměny však pozastavila.
Vedení společnosti zároveň upozornilo, že je na některých pobočkách nezvykle vysoký počet zaměstnanců v pracovní neschopnosti, a to ve stejnou dobu. Podle jednatele existují indicie, které naznačují, že by nemuselo jít pouze o náhodný souběh zdravotních problémů, ale o koordinovanou akci. Zdůraznil však, že pracovní neschopnost je legitimním právem každého zaměstnance, který je skutečně nemocný.
Vzhledem k podezření se nicméně obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení s podnětem k prověření, zda zaměstnanci dodržují stanovený léčebný režim. V souvislosti s možnou organizací celé akce zároveň podal trestní oznámení. Zda bylo podezření oprávněné a zda došlo k porušení zákona, nyní musí posoudit příslušné kontrolní a vyšetřovací orgány.
Co čekat dál
Osud řetězce závisí na výsledku jednání s pronajímateli a věřiteli. Zákazníci mohou v následujících týdnech počítat s pokračujícími výprodeji a možným zavíráním dalších poboček. Zaměstnanci by podle vedení měli mzdy dál dostávat nejpozději do konce měsíce.
Zdroje článku: tn.nova.cz, centrum.cz, blesk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková