Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Známá česká firma je v moratoriu. Zaměstnanci jsou na neschopence a v prodejnách začaly obří výprodeje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prodejce potřeb pro domácí mazlíčky PetCenter se ocitl ve vážných finančních potížích a nachází se v moratoriu, tedy v ochraně před věřiteli. Vedení jedná s pronajímateli i věřiteli o podmínkách dalšího provozu.
Známá česká firma je v moratoriu. Zaměstnanci jsou na neschopence a v prodejnách začaly obří výprodeje

Známá česká firma je v moratoriu. Zaměstnanci jsou na neschopence a v prodejnách začaly obří výprodeje

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Velká česká banka udělala radikální řez. Všichni klienti musí vyměnit platební kartu
Velká česká banka udělala radikální řez. Všichni klienti musí vyměnit platební kartu
El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach
El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach

Tichý oceán se v oblasti kolem rovníku mění ze smaragdově zeleného na sytě modrý. NASA zachytila na...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Historie, zeměpis, kultura i zajímavosti. Jak obstojíte v testu všeobecných znalostí?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Historie, zeměpis, kultura i zajímavosti. Jak obstojíte v testu všeobecných znalostí?

Vyzkoušejte si, jak si vedete v testu všeobecných znalostí! Od historie přes zeměpis až po kulturu - tento...

V Albertu už týden nefunguje aplikace. Udělali úžasnou věc i pro ty, co ji neměli
V Albertu už týden nefunguje aplikace. Udělali úžasnou věc i pro ty, co ji neměli

Aplikace Můj Albert nefunguje už téměř týden. Řetězec proto dočasně nabídl výhodnější ceny všem zákazníkům,...

Nová metoda krádeže peněz. Prvně vás požádají o předložení karty
Nová metoda krádeže peněz. Prvně vás požádají o předložení karty

Přečtete si SMS a zaradujete se. Přeplatek na dani, stačí kliknout na tento odkaz. O pár minut později vám...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.