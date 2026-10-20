Skryté funkce v iOS, o kterých nikdo nemluví: Ztišení hlasitých zvuků v podcastech a zamknutí widgetů

Když Apple v červnu 2025 představoval iOS 26, mluvil především o novém designu, Apple Intelligence, vylepšeném CarPlay a přepracovaných Zprávách. O dvou méně nápadných novinkách, které přitom řeší každodenní problémy, se na hlavní prezentaci téměř nemluvilo. První z nich, Zvýraznění dialogů, dokáže v aplikaci Podcasty potlačit rušivé zvuky na pozadí a zvýraznit lidský hlas. Nejde tedy o univerzální ztlumení zvuků v celém iPhonu, ale o úpravu zvuku přímo v podcastovém přehrávači. Druhá novinka se týká widgetů na zamknuté obrazovce: iOS 26 nabízí větší volnost při jejich přizpůsobení, včetně možnosti přesunout je do spodní části displeje, kde na ně pohodlně dosáhnete palcem. Apple obě funkce popisuje v servisních materiálech a podpůrných návodech, v hlavní prezentaci systému jim ale tolik prostoru nevěnoval. I proto mohou působit jako novinky, které uživatelé objevují až s odstupem.
Zvýraznění dialogů: co přesně dělá a kde ho zapnout
Funkce se v češtině jmenuje Zvýraznit dialogy (anglicky Enhance Dialogue). Apple ji popisuje jako zpracování zvuku v reálném čase s využitím strojového učení. Nejde tedy o obyčejný ekvalizér ani o prosté snížení hlasitosti. Funkce analyzuje zvukovou stopu, potlačuje rušivé zvuky v pozadí a zvýrazňuje řeč. Rozhovor nahraný v hlučné kavárně nebo reportáž z rušné ulice tak může být srozumitelnější, aniž byste museli neustále upravovat hlasitost.
Zapnout ji můžete dvěma způsoby:
- Přímo v přehrávači: Při poslechu podcastu otevřete nabídku rychlosti přehrávání a aktivujte volbu Zvýraznit dialogy.
- Pro konkrétní pořad: Knihovna → Pořady → vybraný pořad → Další → Nastavení → Nastavení rychlosti a zvuku → Vlastní nastavení pro tento pořad → Zvýraznit dialogy.
Druhá možnost je zajímavější. Umožňuje nastavit zvýraznění dialogů trvale jen u pořadů, kde to dává smysl, například u rozhovorů nahrávaných v terénu, zatímco zbytek knihovny zůstane bez úprav. Podle Apple Podcasts for Creators přibyla také možnost ukládat vlastní rychlost přehrávání pro každý pořad zvlášť, a to v rozsahu 0,5× až 3×. Kdo poslouchá zpravodajství rychlostí 1,5× a meditační podcast rychlostí 0,8×, nemusí nastavení pokaždé měnit ručně.
Důležité upřesnění: Zvýraznění dialogů není součástí Apple Intelligence a Apple u něj neuvádí jazyková omezení. Pro české uživatele by tedy mělo být dostupné stejně jako pro uživatele dalších podporovaných jazyků.
Widgety na zamknuté obrazovce: víc svobody, víc dosahu
V iOS 18 byly widgety na zamknuté obrazovce umístěné těsně pod hodinami. Chtěli jste je mít níže, blíž k palci? Možnosti byly omezené. iOS 26 přináší větší volnost při přizpůsobování zamknuté obrazovky. Apple v české podpoře popisuje možnosti úprav včetně změny velikosti hodin a přizpůsobení widgetů. Postup pro přesunutí widgetů do spodní části displeje pak podrobněji rozebírá návod na MacRumors:
- Podržte zamknutou obrazovku a zvolte Přizpůsobit.
- V režimu úprav uchopte řádek widgetů.
- Přetáhněte ho dolů nad spodní rychlé akce, tedy nad ikony svítilny a fotoaparátu.
Praktický přínos je okamžitý: widget s počasím, kalendářem nebo ovládáním chytré domácnosti máte blíž k palci, aniž byste museli telefon přehmatávat. Rozdíl může být znatelný zejména u větších modelů, jako jsou iPhone 16 Pro Max nebo iPhone 15 Plus.
Apple neuvádí konkrétní modelové omezení této možnosti. Dostupnost se však řídí kompatibilitou zařízení s iOS 26, takže je vhodné ověřit si podporu přímo u svého iPhonu.
Proč o nich „nikdo nemluví“
Odpověď je jednoduchá: Apple tyto novinky zřejmě nepovažoval za dostatečně zásadní, aby jim věnoval prostor na hlavní prezentaci. Červnové představení iOS 26 se soustředilo především na design, Apple Intelligence, komunikaci, CarPlay a zábavu. Zvýraznění dialogů v Podcastech se objevilo v samostatném oznámení věnovaném službám Applu. Podrobnosti o přizpůsobení widgetů na zamknuté obrazovce lze najít v podpůrných návodech a v obsáhlém dokumentu All New Features iOS 26, který má desítky stran a většina běžných uživatelů ho pravděpodobně nečte.
Není to poprvé, co Apple postupuje podobně. Menší, ale praktické funkce se často objeví až v podpůrných materiálech nebo v podrobnější dokumentaci. Kdo je pravidelně nesleduje, může je snadno přehlédnout.
Co dalšího se skrývá v iOS 26
Podcasty a widgety nejsou jediné méně nápadné novinky. Za pozornost stojí také další funkce, které se nedostaly do hlavních titulků:
- Navštívené lokality v Mapách: iPhone si může zapamatovat místa, která jste fyzicky navštívili. Funkci je potřeba aktivovat a navštívit alespoň jedno místo, aby se v historii objevily záznamy. Historii lze nastavit na automatické mazání po zvolené době, případně ji ponechat bez časového omezení.
- Camera Remote pro AirPods: S AirPods 4, AirPods Pro 2 nebo AirPods Pro 3, které využívají čip H2, můžete na dálku ovládat fotoaparát iPhonu. Tato funkce vyžaduje kompatibilní příslušenství.
- Vyšší kvalita záznamu zvuku přes AirPods: Také tato možnost je vázaná na podporované modely s čipem H2.
Zvýraznění dialogů a úpravy widgetů naproti tomu nevyžadují žádné další příslušenství. Stačí kompatibilní iPhone s iOS 26.
Jak ověřit, že máte iOS 26
Apple uvolnil iOS 26 jako bezplatnou aktualizaci 15. září 2025. Pokud si nejste jistí, jakou verzi systému používáte, otevřete Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Aktuální verzi zjistíte také v nabídce Nastavení → Obecné → Informace.
Nastavení zvuku v Podcastech a úprava widgetů na zamknuté obrazovce mohou každodenní používání iPhonu zpříjemnit, aniž byste potřebovali novou aplikaci nebo příslušenství. Právě proto je škoda, že se o těchto možnostech při představení iOS 26 tolik nemluvilo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman