Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kam z Ulice zmizela Libuška Nekonečná? Alkohol i drsný vztah. Zuzana Vejvodová je dnes jinde

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Libuška Nekonečná patřila svého času k výrazným postavám Ulice. Její život se pořádně zamotal, prošla domácím násilím, alkoholem i útěkem z domova. Co se s ní vlastně stalo a kam se poděla Zuzana Vejvodová?
9086-zuzana-vejvodova

9086-zuzana-vejvodova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:13

Reklama
Další články z influgranti.cz
Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd
Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd
Kdo porušil pravidla v Love Islandu? Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na domluvený pár
Kdo porušil pravidla v Love Islandu? Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na domluvený pár

Zorka Hejdová včera oznámila porušení pravidel a diváci řeší, koho se týká. Dnes vyjde pravda najevo. Ve...

Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat
Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat

Adam s Julií, zklamaný Mirek a dva bývalé páry, ve kterých někdo začne litovat. Boží plán nabízí hned...

Magda se v Ulici zase dostává do problémů, tentokrát kvůli Filipovi. „Smrdí“ to vězením
Magda se v Ulici zase dostává do problémů, tentokrát kvůli Filipovi. „Smrdí“ to vězením

Magda chtěla Filipovi pomoct, jenže tentokrát se zapletla do příběhu, který může mít mnohem vážnější...

Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody
Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody

Dominika Kadlčková patřila k tvářím úplně prvních řad Ulice. Jako Adriana Pešková se objevila po boku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.