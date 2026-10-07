Kam z Ulice zmizela Libuška Nekonečná? Alkohol i drsný vztah. Zuzana Vejvodová je dnes jinde

Libuška Nekonečná patřila svého času k výrazným postavám Ulice. Její život se pořádně zamotal, prošla domácím násilím, alkoholem i útěkem z domova. Co se s ní vlastně stalo a kam se poděla Zuzana Vejvodová?
Libuška přišla do Ulice ve čtvrté sezoně. Nebyla sama. Přistěhovala se do bytu po Oldovi a postupně se ukázalo, že s ní dorazí i její početná rodina. Dcera rodiny Nekonečných v podání Zuzany Vejvodové (46) byla od začátku trochu jiná než většina obyvatel Ulice. Vyrůstala v kočovné rodině, často se stěhovala a v Praze se rozhodla začít znovu.
Chtěla si otevřít tetovací studio a nějakou dobu se zdálo, že by konečně mohla mít trochu klidnější život. Jenže u Libušky klid nikdy netrval příliš dlouho. Měla za sebou vztah s Matějem Jordánem, později se objevil Libor Seidl a potom Eliáš Neumann. A právě vztah s Eliášem (Martin Myšička) změnil Libuščin život od základů. Zamilovala se do muže, který jí začal ubližovat
Eliáš zpočátku nepůsobil jako někdo, před kým by měla Libuška utíkat. Postupem času se ale jejich vztah změnil v domácí násilí. Eliáš ji psychicky i fyzicky týral a Libuška se dostávala do stále horší situace. Libuška se z Eliášova vlivu nedokázala jen tak vymanit. Lidé kolem ní viděli, že není v pořádku, ona ale pořád hledala způsob, jak jejich vztah zachránit. Nakonec se rozhodla odjet s Eliášem a synem Boriskem do Rakouska.
Pavel Nečas, bývalý partner Zuzany Vejvodové, loni zemřel (foto: NextFoto)
Ani tam se jí ale neulevilo. Místo nového začátku přišly další problémy a Libuška postupně pochopila, že útěk do jiné země nic nevyřeší. Nakonec se s Boriskem vrátila zpátky do Prahy. Byla psychicky vyčerpaná a potřebovala pomoc rodiny.
Proč Libuška najednou zmizela?
Důvod jejího odchodu ze seriálu byl tentokrát úplně jiný než nějaký dramatický konec postavy. Zuzana Vejvodová byla totiž těhotná.
Tehdy čekala své první dítě s hercem Pavlem Nečasem a děj Ulice tak bylo třeba přizpůsobit. Syn Jonáš se narodil v lednu 2012. Sama herečka tenkrát říkala, že se na miminko moc těší.
Její těhotenství přitom přišlo v době, kdy měla před sebou jednu z nejtěžších dějových linek v Ulici vůbec. Scény s Eliášem se proto musely natočit s velkým předstihem. Vejvodová i Myšička se před natáčením radili také s odborníky z Bílého kruhu bezpečí. A potom už se Libuška do Ulice natrvalo nevrátila.
Zanechala po sobě výraznou stopu
Pro diváky Ulice mohla Zuzana Vejvodová na dlouhou dobu zmizet z obrazovky, herecky ale rozhodně nezahálela. Po odchodu z nekonečné mýdlové opery se objevila v dalších seriálech a věnovala se především divadlu. Dnes je její domovskou scénou Divadlo na Vinohradech. Zahrála si také například ve Specialistech nebo v Anatomii života.
Velkou televizní roli dostala také v seriálu Jedna rodina, kde ztvárnila Kláru. Pro část diváků tak byla Vejvodová po letech znovu známou tváří z televizní obrazovky, tentokrát ale už v úplně jiné roli.
Když se o ní média v posledních letech vracela k jejímu působení v Ulici, často připomínala právě Libušku a její boj s domácím násilím a alkoholem. Není se čemu divit. Šlo o jednu z postav, které v seriálu dostaly opravdu výraznou dějovou linku.
Libuška patří k postavám, na které se trochu zapomnělo
Dnes už se v Ulici řeší úplně jiné rodiny a jiné problémy. Z původních Nekonečných nezůstalo v seriálu nic, co by Libušku pravidelně připomínalo. Přitom svého času patřila k postavám, kolem kterých se dělo opravdu hodně. Její příběh měl navíc několik podob. Začínala jako mladá žena, která se snaží najít vlastní místo, potom řešila rodinné vztahy, komplikované lásky a nakonec se dostala do vztahu, ze kterého nedokázala jen tak odejít. Až přišlo těhotenství herečky a vše se změnilo.
A tak trochu paradoxně zůstala jedna z výrazných postav tehdejší Ulice v seriálu bez skutečné tečky. Libuška prostě jednoho dne přestala být součástí příběhu a Ulice pokračovala dál.
Zuzana Vejvodová mezitím udělala další kus herecké cesty. Na Libušku ale úplně zapomenout nejde. Její příběh patřil k těm, které byly na svou dobu v Ulici překvapivě otevřené a dodnes stojí za připomenutí.
Zdroje: redakce, seriál Ulice, novinky.cz, ctidoma.cz, kinotip2.cz