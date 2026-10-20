Paul veřejně vyzval UFC, aby pustilo Jonese. Chce uspořádat jeho souboj s Ngannouem a bývalý šampion zareagoval

Jeden z největších potenciálních zápasů těžké váhy má jednu konstantu: vždycky ho někdo nahlas chce a nikdo ho nemůže podepsat. Ngannou je mimo UFC od ledna 2023, Jon Jones je pořád jméno spojené s touhle organizací a mezi nimi stojí smlouva, kterou žádný fanoušek nikdy neviděl. Do zamčených dveří teď kopl člověk, který v kleci nikdy nestál. Vzal si sociální síť a chtěl po UFC jedinou věc. Redakce MMAmag dohledala znění obou příspěvků z 19. října 2026 v citacích médií a spočítala, jak dlouho už tenhle zápas fanouškům utíká.
Dvě věty na síti X a žádný podpis
Jake Paul, americký boxer a spoluzakladatel promotérské firmy Most Valuable Promotions, napsal 19. října 2026 na X podle webu MiddleEasy tohle: „Může Jon Jones požádat o uvolnění stejně jako Shakur Stevenson, abychom mohli konečně udělat zápas Francise Ngannoua s Jonem Jonesem? Už řekli, že s Francisem nikdy nebudou pracovat. Tak Jona pusťte a dejme fanouškům to, co chtějí. Prosím a děkuji.“
Podle téhož webu Paulův příspěvek hodinu a dvacet minut nato ocitoval Francis Ngannou, 40letý kamerunsko-francouzský bojovník těžké váhy s bilancí 19-3 a bývalý šampion UFC. Napsal jedinou větu: „Svoboda není zadarmo. Nedostává se, bere se.“
Jon Jones, 39letý Američan s bilancí 28-1 a jedním zápasem bez výsledku, mlčel. A hlavně: žádný zápas oznámený není. Paul neuvedl datum, promotéra ani organizaci a podle webu Heavy neřekl ani to, jestli má jít o box, nebo o MMA. Čím si ale Paul svou výzvu podepřel, stojí za pohled.
Boxer, kterého si Paul přinesl jako páčidlo
Pár hodin předtím oznámil americký boxer Shakur Stevenson ve vlastním videu na YouTube, že ho Zuffa Boxing uvolnila ze smlouvy. „Požádal jsem o uvolnění ze Zuffa Boxing. O víkendu bylo mé žádosti vyhověno a jsem oficiálně volný hráč,“ řekl podle webu CBS Sports, který doplňuje, že Stevenson pod značkou neodboxoval jediný zápas a smlouvu měl zhruba tři měsíce.
Redakce MMAmag porovnala Paulovu analogii se Stevensonovým oznámením a s korporátním přehledem společnosti TKO Group, která UFC vlastní a Zuffa Boxing vede jako společný podnik. Stejná střecha, jiná smlouva, jiný sportovní režim, jiný bojovník. Výsledek může být podobný, páka je slabší. Kolik času mezitím utekne, se dá spočítat na den přesně.
Kolik dní už tenhle zápas fanouškům utíká
Dana White oznámil 14. ledna 2023 podle MMA Fighting, že Ngannou uvolnil titul těžké váhy a stal se volným hráčem. Jones o prázdný pás nastoupil na UFC 285 dne 4. března 2023 proti Cirylu Ganeovi a vyhrál submisí gilotinou v 1. kole v čase 2:04.
Redakce MMAmag si to spočítala: od 14. ledna 2023 do Paulovy výzvy 19. října 2026 uplynulo 1374 dní, tedy 3 roky, 9 měsíců a 5 dní. Ngannouovo slovo o svobodě přitom není nová fráze. V rozhovoru The MMA Hour 17. ledna 2023 řekl o nabídce UFC: „V té smlouvě nejsem svobodný.“
Zbývá nejdůležitější hlas celé debaty. A ten devět dní před Paulovou výzvou mluvil o úplně jiném scénáři než o návratu do klece.
Co na to muž, bez kterého se nehne vůbec nic
ANALÝZA V květnu 2026 řekl Jones podle webu theScore během přenosu zápasu mezi Rousey a Carano: „Musím se soustředit na to, abych se dostal ze smlouvy s UFC. To bude ta těžká část.“ Dne 10. října 2026 napsal na X podle MMA Fighting něco jiného: „S největší pravděpodobností už bojovat nebudu, ale teď jsem pořád testovaný. Nechávám dveře otevřené, člověk nikdy neví, co budoucnost přinese.“
Ve zprávě, kterou UFC zveřejnilo 21. června 2025, a v profilu téhož bojovníka na webu organizace našla redakce MMAmag dvě rozdílné verze jeho budoucnosti: zpráva oznamuje Jonesův odchod do důchodu, zatímco profil ho vede jako aktivního. Uvolnění ze smlouvy navíc dává smysl bojovníkovi, který chce nastoupit jinde, a Jonesova vlastní slova zatím znějí opačně.
Potvrzené tedy není datum, pravidla, organizace ani Jonesův souhlas. Potvrzené je jen to, že klíč od těch dveří nedrží Paul ani Ngannou. Drží ho UFC a muž, který podle svých říjnových slov už nejspíš bojovat nebude. A podle Ngannouovy věty by si ho měl vzít sám.
Zdroje
MiddleEasy (19. 10. 2026, aktualizováno 20. 10. 2026); Heavy (19. 10. 2026); MMA News (19. 10. 2026); CBS Sports (19. 10. 2026); Boxing Wire (19. 10. 2026); MMA Fighting (19. 10. 2026, 10. 10. 2026, 15. 1. 2023, 17. 1. 2023); theScore (květen 2026); Sherdog, profily Jon Jones a Francis Ngannou (staženo 20. 10. 2026); Sherdog (17. 7. 2026); UFC.com, zpráva o oznámení Jonesova odchodu do důchodu (21. 6. 2025) a profil Jona Jonese (staženo 20. 10. 2026); TKO Group Holdings, korporátní přehled (staženo 20. 10. 2026); Most Valuable Promotions, sekce About Us (staženo 20. 10. 2026).
Metodika
Redakce MMAmag se pokusila otevřít originální příspěvky Jakea Paula, Francise Ngannoua a Jona Jonese na síti X, server ale přístup odmítl, takže všechny tři výroky stojí na textech MiddleEasy, Heavy, MMA News a MMA Fighting, které je zveřejnily včetně vložených příspěvků; překlady do češtiny jsou redakční. Věk a bilance obou bojovníků pocházejí z profilů na Sherdogu staženy 20. října 2026, status Jona Jonese byl kontrolován proti zprávě UFC z 21. června 2025 a proti jeho profilu na ufc.com. Do výpočtu doby vstoupily právě dvě hodnoty: 14. leden 2023 jako den, kdy podle MMA Fighting Dana White oznámil Ngannouovu free agency, a 19. říjen 2026 jako den Paulova příspěvku; rozdíl činí 1374 dní. Omezení výpočtu: článek MMA Fighting vyšel 15. ledna 2023 v 03:07 UTC, ale popisuje oznámení z 14. ledna 2023, a výpočet pracuje s datem události, ne publikace. Text nezahrnuje výdělky, odstupné ani hodnotu smluv, protože nejsou veřejně doložené, a k 20. říjnu 2026 se nepodařilo dohledat oficiální vyjádření UFC, Dany Whitea ani TKO Group k Paulově výzvě.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek