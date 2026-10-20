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Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii

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Martina Nečase trefil ve Philadelphii puk do obličeje. Útočník Colorada se vrátil na led a dal gól, Avalanche ale s oslabenými Flyers prohráli 2:3.
Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii

Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii

Zdroj: Colorado Avalanche
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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