Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii

Hrálo se 15:47 první třetiny, když Artturi Lehkonen vystřelil na branku Josepha Wolla. Puk se odrazil od gólmana, cinkl o tyč a vletěl Nečasovi přímo do úst. Podle záběrů Sportsnetu a reportéra Coreyho Masisaka odcházel český útočník tunelem do šatny s krvácejícím obličejem. Ve druhé třetině už byl zpět na ledě. A byl to právě on, kdo Colorado v pondělním zápase 19. října jako první probudil. Na výhru to nestačilo, protože zbytek týmu podle trenéra Jareda Bednara hrál pomalu a nepřesně.
Zásah, po kterém by mnozí zápas dohrávali z kabiny
Flyers ve svém oficiálním zápisu situaci popisují stroze: Lehkonenova střela trefila tyč a poté Nečase. Za touto větou se skrývá okamžik, kdy se o Nečasovi v zámoří chvíli spekulovalo jako o dalším zraněném hráči Colorada. Server Heavy, který vycházel z videa Sportsnetu, aktualizaci hned nadepsal slovy, že to „nevypadá hezky“.
Přesnou diagnózu ani počet stehů zatím Colorado nezveřejnilo. Fakta ale mluví jasně: Nečas lavičku opustil, vrátil se a ve druhé třetině odehrál nejvýraznější střídání svého týmu. Tohle je podle nás hlavní příběh večera. Krev v obličeji nebyla jen dramatickou kulisou, ale předehrou k nejlepšímu momentu Colorada v celém zápase.
Gól tři sekundy po přesilovce
Colorado prohrávalo 0:2 a právě mu skončila přesilovka, ze které nic nevytěžilo. Hodiny ukazovaly 17:52 druhé třetiny. Tři sekundy po návratu Flyers do plného počtu našel Lehkonen Nečase volného nad pravým kruhem. Ten neváhal a střelou zápěstím vypálil přes hlouček hráčů před brankou. Puk zapadl nahoru nad Wollovu vyrážečku, přesně tam, kam brankář nedosáhne.
Byla to Nečasova pátá trefa sezony. Druhou asistenci si připsal obránce Devon Toews, pro kterého to byla 207. asistence v dresu Colorada. Dorovnal tím Johna-Michaela Lilese na třetím místě mezi obránci v historii klubu.
Na gól se dá podívat v klipu na webu NHL. Desetiminutový sestřih celého utkání najdete tamtéž.
Proč favorit padl s oslabeným soupeřem
Na papíře to měla být jasná záležitost. Colorado přijelo s bilancí 5-2-1, zatímco Philadelphia vstoupila do sezony devíti zápasy bez výhry. Flyers navíc postrádali pět pravidelných hráčů včetně Travise Konecného a Owena Tippetta. Do sestavy proto naskočili mladíci a Cole Knuble si dokonce odbyl debut v NHL.
Přesto Philadelphia vyhrála a výsledek odpovídá průběhu. Rozhodlo několik věcí:
- Matvej Mičkov dal dva góly, skóroval potřetí v řadě a se šesti trefami vede klubové pořadí střelců.
- Trevor Zegras si připsal tři asistence, poprvé v dresu Flyers.
- Noel Acciari přidal třetí gól tečí.
- Joseph Woll zastavil 24 z 26 střel a slavil první výhru za Philadelphii.
- Přesilovky vyzněly pro Flyers: proměnili jednu ze dvou, Colorado ani jednu ze dvou.
Philadelphia byla lepší už od úvodu, po první třetině vedla na střely 13:8. Kapitánská dvojice Nathan MacKinnon a Cale Makar skončila bez bodu, oba s bilancí -2. Nečas tak byl z hvězdné osy Colorada jediným, kdo dokázal skórovat.
Ve třetí třetině snížil T. J. Hughes na 2:3 a Avalanche v závěru odvolali brankáře Mackenzieho Blackwooda, který do té doby předvedl 21 zákroků. Za poslední dvě minuty ale Colorado vyslalo na branku jedinou střelu. Tři pokusy zblokoval obránce Travis Sanheim.
Bednar se po zápase s ničím nemazal. Podle NHL.com označil výkon svého týmu za pomalý a nedbalý. Vadilo mu provedení, tempo, špatné přihrávky, špatné zpracování puku i celková práce s ním. Na tým, který má ambice na Stanley Cup, je to tvrdý verdikt. A zasloužený.
Česká stopa na obou stranách
Za Philadelphii nastoupil obránce David Jiříček ve třetím páru s Hunterem McDonaldem. Odehrál 9:20 v šestnácti střídáních, z toho 43 sekund v přesilovce. Ve třetí třetině ho trenér Rick Tocchet poslal na led jen na 2:09, což u mladého beka při těsném vedení nepřekvapí. Brankář Daniel Vladař seděl na střídačce jako Wollova záloha a do hry nezasáhl.
Nečas pokračuje ve skvělém startu. Do zápasu šel s deseti body z osmi utkání (4+6), po Philadelphii má 11 bodů z devíti zápasů (5+6). Udržuje tempo přes bod na zápas a v útoku Colorada patří k nejproduktivnějším hráčům.
Co čeká Colorado a Nečase dál
Na odpočinek nebyl čas. Avalanche hráli hned v úterý 20. října v New Jersey, úvodní vhazování bylo naplánováno na středu 1:08 našeho času. Zatímco Tocchet po výhře oceňoval, že hráči „vzali jeho plán za svůj“, Colorado se muselo z porážky oklepat během necelých 24 hodin.
Oficiální předzápasový přehled Devils uváděl mezi zraněnými hráči Colorada Zacharyho L’Heureuxe, Nicolase Roye, Logana O’Connora a Georgije Merkulova. Nečasovo jméno na seznamu nebylo. Předpokládaná sestava serveru Colorado Hockey Now ho navíc řadila do první formace k MacKinnonovi a Lehkonenovi. Definitivní potvrzení od klubu po rozbruslení zatím chybí, podle dostupných předzápasových informací ale s českým útočníkem Colorado počítalo.
Philadelphia slavila druhou výhru v řadě a vyšla z nejhoršího. Colorado si z ní odvezlo tři stížnosti na tempo, dvě neproměněné přesilovky a jednoho hráče, který s krví na obličeji udělal víc než celá jeho hvězdná lajna.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka