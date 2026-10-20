Do finále jde oprava tramvajové trati ve Skvrňanské. Chybět nebude ani živý zelený koberec

Do finále jde oprava tramvajové trati ve Skvrňanské. Chybět nebude ani živý zelený koberecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do finále jde oprava tramvajové trati ve Skvrňanské. Chybět nebude ani živý zelený koberecZdroj: Martin Pecuch
Článek byl publikován 20.10.2026 16:01
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