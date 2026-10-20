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Kratší závody jen přechodně: Od roku 2028 se vrátí 305 kilometrů

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Už delší dobu víme, že Velké ceny budou v příští sezoně kratší. Současný limit 305 kilometrů klesne a jezdci absolvují 290 kilometrů. V praxi to bude znamenat, že uvidíme kratší závody o dvě nebo tři kola v závislosti na délce tratě.
Kratší závody jen přechodně: Od roku 2028 se vrátí 305 kilometrů

Kratší závody jen přechodně: Od roku 2028 se vrátí 305 kilometrů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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