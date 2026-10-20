Víc smůly snad ani neexistuje: Mladá žena se vracela domů, místo večeře s otcem přišla tragédie, kterou nikdo nemohl předvídat

Čtvrť Sakae v centru
japonské Nagoji patří k místům, kde se noc od dne skoro nepozná. Mezi obchodními domy, bary a restauracemi tu lidé proudí i dlouho po půlnoci, a tak když se jedné červencové noci kolem jedné hodiny vracela třiadvacetiletá žena s kamarádkou domů, neměla důvod se v osvětlené ulici čehokoli bát. Podle japonského zpravodajského webu Tokyo Reporter pracovala v restauraci a měla za sebou obyčejný den, jaký zná každý, kdo končí pozdě večer.
Den předtím si napsala s tátou. Přes aplikaci Line se spolu domluvili na večeři, která měla být jejich první společnou po devíti dlouhých měsících. Smutné je, že ke stolu si spolu ale už nikdy nesedli.
Rušná ulice se během jediného okamžiku proměnila v místo neštěstí
Jak informovala japonská televize
TBS, z balkonu jedenáctého patra dvanáctipodlažního obytného domu v té chvíli spadl devětadvacetiletý muž, který se podle vyšetřovatelů pokoušel vzít si život. Dopadl přímo na mladou ženu, která šla po chodníku pod domem. Ona zraněním podlehla, on přežil, i když zůstal nějakou dobu v bezvědomí.
Když se jeho stav zlepšil,
japonská policie ho v srpnu zatkla kvůli podezření z usmrcení z hrubé nedbalosti. Státní zastupitelství v Nagoji ho následně poslalo na psychiatrické vyšetření, které potrvá do 13. ledna 2027. Lékaři mají posoudit, v jakém stavu muž tehdy byl a zda za svůj čin vůbec může nést trestní odpovědnost.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Holčička šla s matkou na nákup, domů už spolu nedorazily. Nejbolestivější část jejího příběhu začala až po návratu
Pro rodinu ale bylo takové posouzení nepřijatelné. Otec Kendži Inaba se s myšlenkou, že by smrt jeho dcery skončila v úředních spisech jako pouhá nešťastná náhoda, nedokázal smířit. Rozhodl se proto hledat odpovědi sám, a to i tam, kam by většina lidí v jeho situaci nenašla sílu jít.
Otec chtěl slyšet pravdu přímo od muže, který přežil
Kendži Inaba muže ve vazbě navštívil hned třikrát. Ten se mu omluvil a řekl, že je mu líto, co se stalo jeho drahé dceři. Otce to ale neutěšilo, podle něj by stejná slova dokázal vyslovit kdokoli. Mnohem víc ho zajímalo, co se tomu muži honilo hlavou, když stál na balkoně nad ulicí plnou lidí.
Zeptal se ho proto přímo, jestli mu tehdy bylo jedno, že dole někdo jde a že může přijít o život. Podle televize TBS muž odpověděl, že ano. Právě tato odpověď otce přesvědčila, že nejde o obyčejnou nehodu.
„Ti, kdo chtěli žít, zemřeli, a ten, kdo chtěl zemřít, žije. Není to absurdní? Pořád se s tím nedokážu smířit a každý den si přeju, aby to nebyla pravda,“ svěřil se televizi.
Zarmoucený otec se pak vrátil i na místo, kde o dceru přišel. Postavil se do ulice ve stejnou noční hodinu a počítal chodce. Jak připomíná singapurský zpravodajský web
Mothership, za necelé dvě hodiny jich kolem prošlo skoro tři sta. Pro Inabu to byl další důkaz, že muž musel počítat s tím, že pod balkonem někdo půjde. Za spravedlnost pro mladou ženu se postavily desítky tisíc lidí
Dne 21. září otec spustil online petici, ve které žádá, aby státní zástupci muže obvinili z vraždy. Opírá se o pojem, kterému japonské právo říká mihicu no koi. Jde o situaci, kdy člověk ví, že jeho čin může někoho zabít, a přesto ho udělá, protože je mu to jedno.
Rodinná
tragédie z Nagoji nenechala lhostejnou japonskou veřejnost. Za dva týdny petici podepsalo přes čtyřicet tisíc lidí a podle japonského anglicky psaného magazínu Tokyo Weekender měla ke 13. říjnu už více než 46 tisíc podpisů. „Zemřel nezúčastněný člověk. Nechci, aby se to bralo jen jako nehoda,“ řekl Inaba podle webu Tokyo Reporter.
Právníci varují, že úmysl zabít bude velmi těžké prokázat
Japonští právníci ale rodině velké naděje nedávají. Advokát Jasuo Sawai podle magazínu Tokyo Weekender upozornil, že při pádu z takové výšky nelze předem odhadnout, jestli člověk někoho na chodníku zasáhne.
„Objektivně prokázat, že jde o vraždu, není snadné,“ dodal. O tom, z čeho bude muž nakonec obviněn a zda vůbec stane před soudem, se rozhodne nejdřív v lednu, až lékaři dokončí psychiatrické vyšetření.
ČTĚTE TAKÉ: Vraceli se domů za rodinami, běžný let se změnil v nekontrolovatelné kymácení. Mrazivé svědectví přeživších a zachované písemné vzkazy trhají srdce dodnes
Kendži Inaba přesto nehodlá ustoupit. Pokud současné zákony nedokážou takový případ posoudit jinak než jako nehodu, chce bojovat za jejich změnu, aby lépe chránily oběti a jejich pozůstalé. Věří, že kdyby se díky jeho úsilí podobné případy v budoucnu posuzovaly jinak, ukázalo by to, že život jeho dcery měl smysl.
Večeře, na kterou se otec s dcerou těšili celé měsíce, zůstala jen krátkou zprávou v telefonu. Žádný paragraf mu dceru nevrátí a on to ví. Chce ale, aby po ní zůstalo víc než jeden řádek v policejní statistice a aby si lidé, kteří o ní slyší, pamatovali, že šla domů ulicí plnou světel a měla před sebou celý život.
Zdroje: TBS News Dig, Tokyo Reporter, Mothership, Tokyo Weekender