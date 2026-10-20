Kostka ledu místo nosního spreje? Stačí ji přiložit na správné místo a chvíli počkat

Pokud zrovna nemáte po ruce mořskou vodu nebo konvičku, můžete vyzkoušet jednoduchý trik s obyčejnou kostkou ledu. Zabere jen několik minut a jeho účinek má dokonce určité vědecké vysvětlení.
Proč máme při rýmě ucpaný nos?
Za nepříjemným pocitem ucpaného nosu nestojí pouze nahromaděný hlen, jak se mnozí domnívají. Významnou roli hraje také otok nosní sliznice, která při nachlazení reaguje na virovou infekci.
Cucání kostky ledu prý může pomoci od ucpaného nosu.
Cévy v nosní sliznici se rozšiřují, zvyšuje se její prokrvení a nosní průchody se zužují. Proto někdy nepomůže ani důkladné vysmrkání. Nos zůstává ucpaný, přestože už prakticky nemáte co vysmrkat.
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Kostka ledu v ústech? Neobvyklý trik má zajímavé vysvětlení
S prokrvením nosní sliznice souvisí méně známý domácí trik, při kterém využijete obyčejný led. Kostku ledu si vložíte do úst a necháte ji pomalu rozpouštět na jazyku, případně ji jemně přitisknete k hornímu patru.
Chlad působící v ústní dutině totiž může ovlivnit prokrvení nosní sliznice. Tím přispívá k dočasnému zmírnění jejího otoku. Nejde přitom pouze o internetovou babskou radu.
Pokud je vám cucání ledu nepříjemné, pak to raději dále nezkoušejte.
Už v roce 1991 se vědci zabývali tím, jak ochlazování ústní dutiny ovlivňuje krevní oběh v nose. Při výzkumu na 16 zdravých dobrovolnících zjistili, že ochlazení v ústech vedlo k průměrnému snížení průtoku krve nosní sliznicí přibližně o 23 %.
To ovšem neznamená, že se vám po vložení ledu do úst automaticky uleví. Výzkum sledoval změny prokrvení, nikoli léčbu rýmy nebo skutečné zlepšení dýchání u nemocných lidí.
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Jak trik s kostkou ledu otestovat?
Postup je poměrně jednoduchý. Připravte si kostku ledu a nechte ji krátce povolit, aby se nepřilepila k jazyku nebo patru. Poté ji vložte do úst a nechte pomalu rozpouštět.
Led nemusíte k patru silně tlačit. Pokud vám chlad způsobuje bolest zubů, nepříjemné pocity nebo bolest hlavy, raději pokus ukončete. Kostku ledu taky nikdy nekousejte, mohli byste si poškodit zubní sklovinu. Případná úleva bývá pouze krátkodobá a není zaručená. Led totiž neodstraňuje příčinu nachlazení ani neléčí zánět nosní sliznice.
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Co dalšího pomůže uvolnit ucpaný nos?
Pokud vám led nepomůže, můžete vyzkoušet několik dalších domácích postupů. Jedním z nejjednodušších je proplachování nosu solným roztokem, které pomáhá odstraňovat hustý hlen, nečistoty a alergeny.
Použít můžete hotový přípravek z lékárny nebo speciální konvičku na výplach nosu. V druhém případě je důležité používat pouze sterilní, destilovanou nebo předem převařenou a vychladlou vodu.
Úlevu může přinést také teplá sprcha, dostatečný příjem tekutin a spánek s mírně podloženou hlavou. Naopak s běžnými nosními spreji obsahujícími látky na splasknutí sliznice zacházejte opatrně. Při delším používání (odborníci hovoří už o týdnu) mohou ucpání nosu ještě zhoršovat.
Pokud rýma trvá déle než deset dní bez výraznějšího zlepšení, zhoršuje se nebo ji doprovází silná bolest obličeje či vysoká horečka, je vhodné poradit se s lékařem.
Máte nějaký vlastní ozkoušený trik, který vám pomáhá na rýmu a ucpaný nos? Podělte se o něj v komentářích!
Použité zdroje:
- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1763636/
- tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016489109100766
- kupi.cz/magazin/clanek/41484-ucpany-nos-kostka-ledu-ryma-domaci-tipy