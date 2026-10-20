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Zelená rajčata naložená jako okurky: Osvědčený způsob, jak zužitkovat nedozrálou úrodu a získat křupavou přílohu

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Na konci sezóny mi zůstala hromada zelených rajčat, která už by na záhoně nejspíš nedozrála. Zkusila jsem je proto naložit na kyselo jako okurky, krátce povařit v nálevu s cibulí a pak zavařit. Přidala jsem i dvě červené papriky pro hezčí barvu a výsledek mě mile překvapil.
Obrázek nakrájených zelených rajčat k receptu na Nakládaná zelená rajčata

Obrázek nakrájených zelených rajčat k receptu na Nakládaná zelená rajčata

Zdroj: Foto Cooky.cz, Recept na Zelená rajčata naložená na kyselo jako okurky: osvědčený způsob, jak zužitkovat nedozrálou úrodu a získat křupavou přílohu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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