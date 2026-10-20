Zelená rajčata naložená jako okurky: Osvědčený způsob, jak zužitkovat nedozrálou úrodu a získat křupavou přílohu

Zelená rajčata u nás dlouho dopadala dost neslavně. Když bylo jasné, že už na záhoně nedozrají, putovala většinou na kompost. Změnilo se to až ve chvíli, kdy jsem je ochutnala na návštěvě naložená podobně jako okurky. Od té doby je dělám na kyselo.
Je to
, nestojí to skoro nic a krátké povaření v nálevu s cibulí a červenou paprikou jim dá svěží chuť i trochu hezčí vzhled ve sklenici. Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že člověk zachrání úrodu, nad kterou by jinak možná mávl rukou. jednoduché Výsledek přitom není žádná nouzovka. Zelená rajčata po drží tvar lépe než měkké zralé plody a s cibulí si sednou překvapivě dobře. Za nejlepší je považuji až po několika týdnech, kdy se kyselost, koření a zelenina konečně pořádně spojí. zavaření
Pokud chcete, aby sklenice vypadaly pěkně i po otevření, skládejte rajčata, cibuli a kostičky papriky do sklenic trochu vědomě, ne jen naběračkou narychlo.
Zabere to pár minut navíc, ale na stole je to znát. Recept na domácí zelená rajčata naložená na kyselo
Doba přípravy: přibližně 50 minut Vaření v nálevu: 10 minut Zavařování: 20 minut Počet porcí: asi 6 až 8 sklenic podle jejich velikosti Ingredience k přípravě 3 kg nezralých zelených rajčat 12 ks středně velkých cibulí 2 ks červené papriky 1 l vody 1 l octa 1 kg cukru 2 lžíce soli 1 lžíce celého pepře 2 lžíce nového koření několik bobkových listů Postup přípravy zelených rajčat na kyselo
1. Nejdřív si připravte sklenice a víčka. Sklenice důkladně umyjte horkou vodou a nechte je oschnout. Kdo chce mít větší jistotu, může je ještě krátce nahřát v troubě nebo vypláchnout vroucí vodou.
2.
Zelená rajčata omyjte, odstraňte stopky a nakrájejte je na půlky, případně na silnější měsíčky. Menší plody stačí jen rozpůlit. Drobné kousky se při zpracování hůř udrží pohromadě. Foto Cooky.cz, Recept na Zelená rajčata naložená na kyselo jako okurky: osvědčený způsob, jak zužitkovat nedozrálou úrodu a získat křupavou přílohu
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na silnější půlkolečka. Červené papriky zbavte semínek a nakrájejte na menší kostičky. Paprika v receptu není od toho, aby pálila, spíš dodá barvu a chuť trochu zjemní.
4. Do většího hrnce vlijte
1 litr vody a 1 litr octa. Přidejte 1 kg cukru, 2 lžíce soli, celý pepř, nové koření a bobkové listy. Nálev přiveďte k varu a promíchejte, aby se cukr rozpustil.
5. Do vroucího nálevu nasypte připravená
rajčata, cibuli a papriku. Vařte zhruba 10 minut a občas opatrně promíchejte. Zelenina má trochu povolit, ale nemá se rozpadat. Horkou směs rozdělte do sklenic
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6. Rajčata, cibuli i papriku se snažte rozložit pokud možno rovnoměrně. Nakonec dolijte nálev tak, aby byla zelenina ponořená. Pod víčkem nechte přibližně centimetr volného prostoru.
7. Okraje sklenic otřete čistou utěrkou, pevně zavíčkujte a vložte do zavařovacího hrnce. Pokud použijete velký kastrol, dejte na dno utěrku, aby sklenice nestály přímo na kovu. Zavařujte při teplotě kolem
85 °C asi 20 minut.
8. Hotové sklenice opatrně vyndejte, na pár minut je otočte dnem vzhůru a potom je nechte v klidu vychladnout. Víčka by měla dobře přilnout. Vychladlé sklenice uložte na chladnější a tmavé místo.
9. Ochutnat se dají už po několika dnech. Lepší ale jsou, když se
rozleží alespoň 2 až 3 týdny. Podávejte je k masu, uzeninám, karbanátkům nebo jen k chlebu s máslem. Foto: Cooky.cz, Zavařená rajčata nechte odstát cca 2-3 týdny. Ještě pár známek, které se při zavařování hodí Pro ostřejší chuť přidejte do každé sklenice malý kousek chilli papričky nebo plátek česneku. Větší a hodně pevná rajčata nechte v nálevu opravdu celých 10 minut. U menších kusů může stačit o něco kratší doba. Po otevření patří sklenice do lednice. Spotřebujte ji nejlépe během několika dnů.
U zelených rajčat vybírejte jen
pevné a zdravé kusy, bez plísně, prasklin a otlačených míst. Nejlepší jsou plody, které už dorostly do slušné velikosti, ale nestihly dozrát. Úplně malá nebo poškozená rajčata bych do sklenic raději nedávala.
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