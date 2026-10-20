Konec letního času se blíží. Posun ručiček zmate vnitřní hodiny a změny se nedočkáme až do 2031

Konec října tradičně přináší přechod na takzvaný zimní čas a letos tato změna připadá na neděli 25. října. Ručičky hodinek se posunou o hodinu dozadu a lidé tak získají šedesát minut spánku k dobru. Tělo se ovšem s novým biorytmem musí chvíli srovnávat a drobnou úpravu vyžadují i některé běžné domácí spotřebiče. Kdy opět začnou státy řešit zrušení posunu času?
Ranní vstávání do světla
Přechod z letního času na ten standardní středoevropský proběhne o víkendové noci. Hodiny se ve tři ráno vrátí zpět na druhou a ranní probuzení tak doprovodí o něco více denního světla. Odpoledne a podvečery se naopak mnohem rychleji ponoří do tmy. Organismus si na tuto novinku obvykle zvyká několik dní a zpočátku může reagovat mírnou únavou nebo nečekanou večerní ospalostí. Dřívější stmívání venku pak přirozeně svádí k dřívějšímu ulehnutí do postele.
Úpravu spánkového režimu se vyplatí plánovat už pár dní před samotným víkendem. Odborníci doporučují chodit spát o čtvrt hodiny později a zbytečně nenarušovat zaběhnutý denní rytmus zbrklými změnami. Tělo se tak mnohem plynuleji přizpůsobí odlišným podmínkám a vyhne se prudkému nedělnímu šoku. Ranní protažení na přímém denním světle pak pomůže podstatně rychleji nastartovat vnitřní biologické hodiny. Pobyt na čerstvém vzduchu navíc zmírní případné pocity podzimního vyčerpání.
Přístroje s vlastní hlavou
Většina moderních technologií zvládá přechod zcela automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Chytré telefony, počítače i tablety si správný údaj stáhnou ze sítě hned úderem třetí hodiny ranní. Stejně samostatně fungují chytré hodinky propojené s mobilní aplikací a moderní televize napojené na domácí bezdrátové připojení. Uživatelé se tak po nedělním probuzení mohou plně spolehnout na přesná data svítící na displejích jejich elektroniky.
Zvláštní pozornost ovšem vyžadují starší spotřebiče a přístroje bez stabilního připojení k internetu. Klasické nástěnné hodiny, kuchyňské trouby nebo mikrovlnky potřebují manuální přenastavení. Často se stává, že právě tyto domácí pomocníky lidé v neděli opomenou a zmateně pak kontrolují rozdílné údaje v různých místnostech svého bytu.
Stejný manuální zásah obvykle vyžadují i starší typy rádií a palubní desky letitých modelů automobilů. Zapomenuté přeřízení pak může přinést zbytečná zdržení při pondělním odjezdu do práce. Lepší tedy bude si vše přenastavit již v sobotu večer. Ráno se tak vyhnete zmatkům.
Dopad na cestování a směny
Posun času pravidelně ovlivňuje noční dopravu a silně se dotýká cestujících v dálkových spojích. Vlaky nacházející se zrovna na trati obvykle čekají celou hodinu v nejbližší vhodné stanici. Dopravci tento krok volí z důvodu srovnání s platným a neměnným jízdním řádem. Lidé cestující v noci ze soboty na neděli proto musí počítat s delším zdržením ve vozech. Obsluha stanic a dispečeři o těchto provozních pauzách předem informují na webech a nádražních vývěskách.
Hodina navíc se výrazně promítá do pracovního života zaměstnanců na víkendových nočních směnách. Pracovníci v nemocnicích, továrnách nebo bezpečnostních agenturách stráví na svém stanovišti o celých šedesát minut déle. Zaměstnavatelé tuto situaci řeší podle platných předpisů a prodlouženou přítomnost na pracovišti lidem náležitě kompenzují v mzdovém ohodnocení. Ranní střídání už pak probíhá přesně podle nového středoevropského času. Provoz tak plynule naváže na standardní zimní režim bez dalších komplikací.
Změna v nedohlednu
Návrat k letnímu času připadá na neděli 28. března 2027. Původní plány Evropské unie sice počítaly s úplným zrušením tohoto pravidelného střídání, celou záležitost ale nakonec odsunula pandemie koronaviru a chybějící shoda členských států na jednom společném čase. Jarní a podzimní posouvání hodinových ručiček tak nadále pokračuje. Podle aktuálních dohod bude tento zaběhnutý systém s jistotou fungovat minimálně do roku 2031.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, my.clevelandclinic, kurzy, nemocnicesumperk.cz/media/aktuality/zmena-casu-a-vliv-na-organismus).