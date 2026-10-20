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Konec letního času se blíží. Posun ručiček zmate vnitřní hodiny a změny se nedočkáme až do 2031

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Přechod na středoevropský čas nastane poslední říjnový víkend. Zpětný posun ručiček ovlivní fungování lidského organismu i plynulý chod noční dopravy.
O víkendu nás čeká další změna času, Ilustrační

O víkendu nás čeká další změna času, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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