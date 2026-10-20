Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kamélie vypadá jako růže, ale kvete uprostřed zimy. Spolu s dalšími čtyřmi rostlinami zachrání zahradu před zimní šedí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kamélie japonská nese plné květy o průměru až 10 cm, které připomínají růže. Se čtyřmi dalšími rostlinami dokáže obarvit zahradu v měsících, kdy jinde převládá holá hlína.
Kamélie vypadá jako růže, ale kvete uprostřed zimy. Spolu s dalšími čtyřmi rostlinami zachrání zahradu před zimní šedí

Kamélie vypadá jako růže, ale kvete uprostřed zimy. Spolu s dalšími čtyřmi rostlinami zachrání zahradu před zimní šedí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Stačí jeden kus starých silonových punčoch a cibule vydrží čerstvá až 12 měsíců. Většina lidí ji přitom skladuje úplně špatně
Stačí jeden kus starých silonových punčoch a cibule vydrží čerstvá až 12 měsíců. Většina lidí ji přitom skladuje úplně špatně
Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny
Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny

Hluboká bedna plná letošní cibule vypadá jako jistota na zimu. Vlhkost uvězněná mezi spodními kusy ale...

Miska vody vedle bedny s jablky rozhodne, jestli vydrží do jara, nebo scvrknou za pár týdnů. Důvod je prostý
Miska vody vedle bedny s jablky rozhodne, jestli vydrží do jara, nebo scvrknou za pár týdnů. Důvod je prostý

Obyčejná nádoba s vodou u beden zvlhčí suchý sklep. Odborné zdroje doporučují pro jablka vlhkost vzduchu...

Révu z vlastní zahrady rozmnožíte zadarmo, ale 90 % zahrádkářů udělá chybu při uložení řízků a na jaře vytáhne suché klacíky
Révu z vlastní zahrady rozmnožíte zadarmo, ale 90 % zahrádkářů udělá chybu při uložení řízků a na jaře vytáhne suché klacíky

Z vlastního keře získáte nové sazenice révy prakticky bez výdajů. Rozhoduje říjnový řez vyzrálého réví a...

Stačí jeden plátěný pytel a paleta 20 cm nad zemí. Brambory vydrží celou zimu bez klíčení i hniloby, pokud splníte tři podmínky
Stačí jeden plátěný pytel a paleta 20 cm nad zemí. Brambory vydrží celou zimu bez klíčení i hniloby, pokud splníte tři podmínky

Pokud chcete, aby vám vlastnoručně vypěstovaná mrkev vydržela uskladněná až do příští sklizně, věnujte před...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.