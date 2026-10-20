Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka

Sobota 17. října, Eden, 55. minuta bezbrankového zápasu s Hradcem Králové. Rozhodčí Jan Všetečka vytahuje červenou kartu a do zápisu později uvede důvod: Chorý mu ukázal prostředníček. Slavia dohrála v deseti a doma jen remizovala. Jindřich Trpišovský ještě ten večer oznámil, že jeho útočník dostane velký trest a na Ligu mistrů s Fenerbahce nepoletí. O dva dny později zašel v Istanbulu ještě dál. Rozhodnutí nechat Chorého v Praze podle něj padlo hned po zápase, řešit ho bude vedení i disciplinární komise. Na přímý dotaz pak přidal větu, která zní jako tečka: „Už za nás nenastoupí.“ Chorý tak v polovině podzimu skončil v situaci, pro kterou se ve fotbale používá slovo exil. Trénuje, je pod smlouvou, ale do zápasových plánů ho trenér nepouští. Jeho budoucnost se mezitím začíná psát v zahraničí.
Čtvrtá červená, žádná první
Prostředníček proti Hradci nebyl jednorázový zkrat. Podle ČTK šlo o Chorého čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony, podle jiných propočtů o čtyři vyloučení za zhruba čtrnáct měsíců. Za tu dobu se nastřádala řada incidentů, které by jednotlivě leckterý klub dokázal vstřebat. Pohromadě ale tvoří vzorec:
- úder do rozkroku Milanu Hečovi,
- sporná situace s údajným plivnutím na plzeňského Dweha,
- loket proti Asgeru Sörensenovi v jarním derby,
- a teď gesto směrem k rozhodčímu.
Trpišovský to po Hradci pojmenoval bez obalu. Mluvil o opakovaném problému, o ztracených bodech a o tom, že Chorý mužstvo poškodil. Kapitán Tomáš Holeš byl opatrnější ve formulaci, ale ne v tónu: pokud se další zkrat potvrdí, je to podle něj neomluvitelné. Připomněl také, že se starší hráči s Chorým už dříve sešli a situaci s ním probírali. Nepomohlo to.
Sám Chorý veřejně mlčí. Agent David Nehoda jen potvrdil, že spolu o incidentu mluvili, obsah si ale nechal pro sebe. Omluva ani vysvětlení zatím nezazněly.
Mimo sestavu, ale pořád hráčem Slavie
V rychlém zpravodajství splývají tři různé věci. Stojí za to je oddělit.
Zápasy. Tady je verdikt jasný. Trpišovský na klubovém webu řekl, že plánem je poradit si bez Chorého „stejně jako ve zbytku sezony“. Trenér s ním v hlavě nepočítá. Pro samotný Istanbul to přitom nebyl výpadek opory, Chorý podle Trpišovského v předběžných plánech na Fenerbahce v základní sestavě nebyl.
Smlouva. Ta dál platí, podle iROZHLASu do konce sezony. Nehoda zdůrazňuje, že ji jeho klient bude dodržovat a normálně se připravuje s áčkem. Formálně je tedy Chorý stále hráčem Slavie, jen bez zápasové perspektivy.
Budoucnost. O té se má jednat po návratu týmu z Turecka. Přesný termín schůzky nikdo neuvedl. Nehoda říká, že oficiální stanovisko Slavie zatím nezná a že se od něj „odpíchnou“.
Opatrnost má svůj důvod. Věta „za Slavii už nenastoupí“ totiž v Edenu zazněla už jednou. Po jarním derby ji pronesl Jaroslav Tvrdík na adresu Chorého i Douděry. Spoluhráči a trenéři se tehdy za útočníka postavili a majitel Pavel Tykač rozhodl o jeho návratu. Douděra mezitím odešel do Cincinnati, Chorý dostal další šanci. V srpnu ho Trpišovský po odpykaném trestu dokonce veřejně hájil a radil mu, ať hraje naplno a nedává si přehnaný pozor.
Rozdíl je v tom, kdo tentokrát mluví. Na jaře to byl šéf klubu, kterého přehlasovala kabina. Teď je to trenér, tedy člověk, na jehož přímluvě Chorého druhá šance stála. Podle nás to z podzimního verdiktu dělá mnohem pevnější rozhodnutí než to jarní.
Řecko, Polsko, Kypr, nebo Perský záliv
V létě měl Chorý podle agenta nabídky ze zahraničí, ale odmítl je. „Tomáš chtěl setrvat v Čechách,“ řekl Nehoda iROZHLASu. Teď podle něj klient zahraniční angažmá pravděpodobně přehodnotí. V rozhovoru pro ČT sport vyjmenoval konkrétní směry, každý z nich je ale jinak hmatatelný.
|Směr
|Co o něm víme
|Jak reálné to je
|Řecko
|agent zmiňuje evropské fotbalové projekty
|konkrétní klub neuveden
|Polsko
|dtto
|konkrétní klub neuveden
|Kypr
|dtto
|konkrétní klub neuveden
|Saúdská Arábie
|„nějaký náznak nabídky“
|bez klubu, částky i délky smlouvy
|Dubaj
|„nějaký náznak nabídky“
|bez klubu, částky i délky smlouvy
U Perského zálivu je tedy řeč o náznaku, nikoli o nabídce na stole. Přesto právě tahle varianta láká nejvíc, hlavně kvůli penězům. Žádná částka pro Chorého zveřejněná není, tamní trh ale nějaké měřítko nabízí. Podle serveru Dubai Sports bralo před třemi lety osm z deseti hráčů emirátské ADNOC Pro League zhruba 125 až 440 tisíc korun měsíčně, desetina nejlépe placených pak přibližně 630 až 945 tisíc korun, a to bez prémií. Starší odhad emirátského agenta Walida Al Šamsího uváděl u cizinců ve špičkových klubech přes 45 milionů korun za sezonu, ve středních zhruba 11 až 30 milionů. Jde o obecné rozpětí trhu, ne o odhad Chorého smlouvy.
Sportovně by ale Řecko, Polsko nebo Kypr dávaly větší smysl. Zůstal by v evropském fotbale, blíž reprezentačním skautům i případnému návratu domů. Zkušenost ze zahraničí už má: v sezoně 2020/21 hostoval v belgickém Zulte Waregem a za 16 zápasů a 857 minut dal čtyři góly a jednou asistoval. Propadák to nebyl, průlom také ne. Spíš funkční hostování s omezenou minutáží.
Proč tentokrát nestačila přímluva
Chorý byl pro Slavii dlouho výhodný obchod s rizikem. Silový hrotový útočník, kterého Trpišovský i v aktuální kauze označuje za dosavadní útočnou jedničku. Góly, souboje ve vápně, nepříjemnost pro obránce. Za to klub akceptoval i horkou hlavu.
Jenže každá červená karta tu rovnici posouvala. Vyloučení znamená hrát v deseti, ztrácet body a skládat sestavu bez útočníka, se kterým trenér počítal. Proti Hradci se to stalo v zápase, který Slavia doma nevyhrála. Podle nás nejde o trest za jeden prostředníček. Je to okamžik, kdy sportovní přínos přestal převažovat nad rizikem, že Chorý tým oslabí znovu. Kredit se vyčerpal postupně a jarní záchrana byla jeho poslední splátkou.
Tvrdost řešení je přitom zřejmá. Klub hráče pod smlouvou fakticky odstřihl od zápasů, aniž by bylo jasné, kam půjde. Pro útočníka, kterému se v létě nechtělo z Česka, je to čekárna bez data konce.
Kdy se může něco pohnout
Nejbližší reálný termín pro změnu klubu přijde v zimě. České registrační období podle kalendáře FIFA běží od 16. ledna do 12. února 2027 a jarní část, kterou Ligová fotbalová asociace naplánovala na 30. a 31. ledna, začne ještě v jeho průběhu. Zahraniční ligy mají vlastní okna, hlavně v Perském zálivu se termíny mohou lišit. Do té doby Chorého čeká trénink bez soutěžních minut a rozhodnutí disciplinární komise.
Domácí varianta se mezitím zúžila. Plzeň měla podle iROZHLASu během podzimu zájem, po posledním excesu je ale návrat do Viktorie považován za nepravděpodobný. Jeho bývalý spoluhráč Milan Petržela připomíná, že v Plzni ho zkušení hráči uměli zastavit, když „ujížděl“. Zároveň mu radí odejít. Podle něj se na Chorého v Česku nasypalo příliš mnoho, odstup v cizině by „pročistil vody“ a do ligy se může ještě vrátit.
Na jaře Chorého zachránila kabina a majitel. Tentokrát na něj nečeká přímluva, ale zimní přestupové okno a mapa, na které je Eden nejvzdálenějším bodem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle