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Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka

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Tomáš Chorý po gestu směrem k rozhodčímu neodletěl se Slavií do Istanbulu. Trenér Trpišovský říká, že už za klub nenastoupí. Agent hledá angažmá v cizině.
Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka

Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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