Spartu sráží absence kanonýra. Brunes nedává góly a ani se nezapojuje do hry, tvrdí Horváth

Ve 31. minutě nedělního zápasu na Baníku se Brunes ocitl sám před Jedličkou. Takovou šanci si útočník přeje. Brankář ale zákrokem zastavil únik a nakonec i celou Spartu. Po třech ligových výhrách za sebou si Pražané z Ostravy odvezli bezbrankovou remízu a o den později vyslovil Horváth v rozhovoru pro iROZHLAS diagnózu, kterou Letná nerada slyší. Sparta podle něj potřebuje hráče, který má v této fázi sezony „šest sedm gólů“. Věřila, že se chytí Brunes. Ten ale podle Horvátha góly nedává a „do hry se tolik nezapojuje“. Čísla mu dávají za pravdu. Problém přitom není v tom, že by Sparta nestřílela góly. Dávají je ale jiní hráči než ten, kvůli kterému klub v létě sahal na trh.
Zápas, který Sparta měla vyhrát
Statistiky z Ostravy ukazují spíš na neproměněné šance než na bezzubý výkon. Podle detailu zápasu na webu Chance Ligy měla Sparta hodnotu očekávaných gólů (xG) 1,59 proti 0,90 domácích a vystřelila šestnáctkrát, z toho čtyřikrát na bránu. Baník střílel dvanáctkrát, na branku třikrát.
Brunes odešel v 56. minutě, místo něj přišel Matyáš Vojta. Ten měl v 89. minutě velkou šanci z malého vápna, trefil ale jen břevno. Trenér Brian Priske po zápase mluvil o dvou ztracených bodech, pomalé hře a spoustě chyb a ztrát. Zároveň zdůraznil, že jeho tým měl větší šance. Platí obojí a právě v tom je problém.
O to bolestnější je, komu body Sparta nechala. Baník šel do zápasu s nejhorším útokem ligy a nevyhrál už šesté kolo v řadě. Navíc den předtím remizovala s Hradcem 0:0 i Slavia. Sparta tak promarnila šanci stáhnout ztrátu na lídra. Po 11 kolech je pátá s 19 body a skóre 20:12, na Slavii s 27 body ztrácí osm bodů.
Prověřený zakončovatel, který neskóruje
V létě zněl příběh úplně jinak. Sparta Brunese přivedla z Rakówa Częstochowa a v oficiálním oznámení ho sportovní ředitel Tomáš Rosický představil jako prověřeného zakončovatele. Měl za sebou 30 gólů v posledních dvou ročnících polské Ekstraklasy a 40 soutěžních branek za dvě sezony. Klub navíc vyzdvihoval, že se umí zapojit do rozehrávky, najít si prostor mezi řadami a nabíhat za obranu.
Začátek tomu odpovídal: v debutu se trefil proti Zlínu. Pak přišlo dlouhé sucho. Podle iROZHLASu neskóroval už ve 13 soutěžních zápasech po sobě a Priske ještě před Baníkem přiznal, že je útočník zklamaný a potřebuje gól.
Ligová bilance po devíti zápasech a 674 minutách:
|Ukazatel
|Brunes 2026/27
|Góly
|1
|Asistence
|2
|Střely
|28
|Střely na branku
|7
|Přihrávky do vápna
|31
|Úspěšnost přihrávek
|86 %
Z tabulky vychází zajímavý detail. Brunes se na hře podílí víc, než by naznačovala Horváthova slova: přihrává přesně a míče do vápna posílá. Kritika experta proto podle nás míří hlavně na viditelnost a dopad v posledních metrech. Jeden gól z 28 střel je u hrotu Sparty prostě málo. A jen každá čtvrtá jeho střela míří na bránu.
Šest sedm gólů není přehnaný nárok
Horváthův požadavek by mohl znít jako nostalgie bývalého kapitána. Pořadí střelců ale ukazuje, že přesně odpovídá poměrům v lize. Vede Matyáš Šubert se šesti góly, po pěti mají Christophe Kabongo, Wiktor Nowak, Daniel Vašulín a sparťan John Mercado. Brunes ztrácí pět gólů na vedoucího střelce ligy a čtyři na nejlepšího střelce vlastního týmu.
Ještě výmluvnější je pohled o rok zpátky. Albion Rrahmani měl v sezoně 2025/26 po 11. kole za Spartu šest ligových gólů. Trefil se ve 2., 3., 4., 7. i 11. kole, v sedmém dokonce dvakrát. Tehdy měla Sparta hrot, který tlačil tým výsledkově. Dnes ofenzivu táhnou křídla a hráči kolem útočníka.
Tady je jádro potíže. Dvacet ligových gólů je slušná bilance, víc mají jen někteří konkurenti a Slavia s 26. Sparta tedy nemá neplodný útok. Má ale nevyváženou ofenzivu, v níž hráč s nejvýraznější střeleckou historií v kádru zatím přispívá nejméně. Tým tak musí každý zápas vymýšlet góly odjinud. Když se to nepovede jako v Ostravě, nemá v záloze nikoho, kdo by rozhodl z jedné šance.
Alternativa zatím chybí
Nabízí se otázka, zda Priske nesáhne po změně v sestavě. Rozhodnutí po Baníku veřejně nezaznělo a Brunes zůstává hlavním hrotem, kterého trenér nejvíc vytěžuje. Jasná náhrada se ale nenabízí. Vojta odehrál v lize sedm zápasů a 179 minut bez gólu i asistence. V Ostravě měl za 35 minut xG 0,75, tedy víc než slušnou šanci, a přesto neskóroval. Horváth u něj vidí jiný problém: mladý hráč bez pravidelných minut ztrácí sebevědomí a jistotu.
Zbývá přestupový trh. Rosický v klubovém rozhovoru po první čtvrtině sezony řekl, že jakmile jedno přestupní období skončí, Sparta se začne připravovat na další a dál sleduje hráče, kteří ji dlouhodobě zajímají. Konkrétní hledání útočníka nepotvrdil. Pokud ale Brunesovo sucho potrvá do zimy, dá se čekat, že se debata o novém hrotu na Letné rozjede naplno.
Brunes má zatím dost času i důvěru trenéra. Teď už ho ale nebude soudit slibný začátek, jen jeho výkony. A ty se v jeho roli měří jediným číslem, které zatím stojí na jedničce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner