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Matt Damon si v Opravdové kuráži svázal jazyk gumičkou. Ve westernu se ale objeví i auto a moderní bory

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Tvůrci westernu Opravdová kuráž postavili celé město bez triků a listí trhali ručně. Matt Damon si při natáčení filmu svázal jazyk obyčejnou gumičkou.
Opravdová kuráž

Opravdová kuráž

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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