Matt Damon si v Opravdové kuráži svázal jazyk gumičkou. Ve westernu se ale objeví i auto a moderní bory

Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima Opravdová kuráž, FOTO: Paramount Pictures / distr. FTV Prima
Ve westernu Opravdová kuráž z roku 2010 neváhal Matt Damon obětovat vlastní pohodlí, aby jeho zraněná postava zněla co nejvěrohodněji. Herec si totiž před kamerou svázal jazyk gumičkou do vlasů. Tvůrci filmu se navíc museli potýkat s přísnými zákony, kvůli kterým nemohli točit s hlavní hvězdou v noci. Pomsta v indiánském teritoriu
Čtrnáctileté Mattie Rossové (Hailee Steinfeld) zavraždí otce psanec Tom Chaney (Josh Brolin), který uprchne před spravedlností. Dívka je odhodlaná vraha vypátrat a najme si proto stárnoucího maršála Roostera Cogburna v podání Jeffa Bridgese. Během cesty se k nim připojuje texaský hraničář LaBoeuf, kterého ztvárnil Matt Damon. Ten má na zločince vlastní spadeno kvůli jinému případu. Nesourodá trojice vyráží do nebezpečné krajiny, kde musí obrousit vzájemné spory.
Knižní hrdince bylo čtrnáct let. Tvůrci do role hledali dívku stejného věku a na casting dorazilo patnáct tisíc uchazeček. Roli nakonec získala třináctiletá Hailee Steinfeld. Přestože na plátně tráví nejvíce času ze všech herců, akademici ji nominovali na Oscara v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.
Město postavili bez počítačových triků
Bratři Joel a Ethan Coenovi se při budování města Fort Smith zcela obešli bez digitálních efektů. Štáb využil texaský Granger, kde široké ulice odpovídaly dobovému uspořádání. Filmaři vysypali cesty pískem, aby připomínaly bláto, postavili falešné budovy a moderní sloupy zamaskovali jako stromy. Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává v zimě, ale štáb pracoval v létě, museli tvůrci před natáčením scény na šibenici ručně otrhat ze stromů veškeré listí.
Filmaři dbali na historickou přesnost i u rekvizit. Originální pistole a pušky z 19. století jsou dnes vzácnými starožitnostmi. Herci proto stříleli z přesných replik od italské zbrojovky Uberti.
Damon si svázal jazyk gumičkou do vlasů
Matt Damon šel v roli LaBoeufa do detailů. Poté, co se jeho postava kousne do jazyka, si herec omotal kolem jazyka gumičku, aby jeho hlasová vada zněla přesvědčivě. Kostyméři mu na klobouk umístili dvě přezky tvořící písmeno B, což odkazovalo na jeho domovský baseballový tým Boston Red Sox. Osobní znak měl na zbrani také Barry Pepper, který do role Neda Peppera dostal na rukojeť koltu vylisovaný čtyřlístek.
Natáčení s nezletilou hvězdou přineslo produkční překážky. Kvůli zákonům omezujícím dětskou práci nemohla Hailee Steinfeld natáčet žádné scény po půlnoci. V mnoha nočních záběrech přes rameno ji tak musela zastoupit dospělá dublérka.
Na podrážce boty se objevil moderní vzorek
Ani pečlivým filmařům se nevyhnuly kuriózní přehmaty. Do historického snímku z roku 1878 se vloudily moderní prvky. Když opilý Cogburn spadne ze sedla, ukáže do kamery podrážku boty se vzorkem značky Vibram. V dálce za dívkou jedoucí na koni lze na okamžik zahlédnout automobil a když zloduch drží Mattie na zemi pod svou botou, je v jednom ze záběrů jasně slyšet, jak režisér zavelí k akci.
Některé domnělé chyby ale tvůrci vytvořili záměrně. Poté, co Mattie přeplave se svým koněm řeku, vyleze na břeh se zcela suchými šaty. Nešlo o přehlédnutí, nýbrž o poctu původnímu filmu Maršál z roku 1969, kde filmaři udělali naprosto stejný omyl.
Netflix filmem ukončil půjčování fyzických disků
Snímek se stal prvním filmem bratrů Coenových, který v amerických kinech utržil více než sto milionů dolarů. V celosvětovém měřítku se tržby zastavily na částce přes 252 milionů dolarů. K westernu se váže jedna novodobá technologická tečka. Když americká společnost Netflix v září 2023 po pětadvaceti letech definitivně ukončila svou původní službu rozesílání fyzických nosičů poštou, úplně posledním odeslaným diskem byla právě Opravdová kuráž.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).