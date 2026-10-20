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Zkušení náměstci jako duby. Rád se budu učit, říká budoucí primátor Olomouce Zelenka

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V komunálních volbách byl lídrem Starostů a nezávislých v Olomouci Marek Zelenka a s kolegy slavil u voličů úspěch. Osmatřicetiletý právník se stane primátorem. Výsledek umožnil sestavení široké koalice, dosud vládnoucí ANO skončí v opozici. Co Zelenka očekává od působení v čele hanácké metropole?
Zkušení náměstci jako duby. Rád se budu učit, říká budoucí primátor Olomouce Zelenka

Zkušení náměstci jako duby. Rád se budu učit, říká budoucí primátor Olomouce Zelenka

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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