Zkušení náměstci jako duby. Rád se budu učit, říká budoucí primátor Olomouce Zelenka

Spolupráce mezi sedmi politickými subjekty v Olomouci je potvrzená koaliční smlouvou, v zastupitelstvu budete mít 25 hlasů ze 45. Jak pevné bude takové uspořádání?
Myslím, že bude silné v tom, že máme hodně programových shod a průniků. Určitě bude docházet na dílčí problémy, ale myslím, že v tom zásadním se umíme shodnout velmi dobře a tam by ta pětadvacítka měla být velmi stabilní. Myslím, že čtyři roky vydržíme ve velmi přátelské atmosféře.
Je tedy nějaké téma, u kterého už teď očekáváte velké debaty uvnitř koalice?
I kdybych o něčem takovém věděl, tak by to nebylo vůči kolegům fér to teď prozrazovat.
Jako důležitý aspekt zmiňujete i transparentnost. V čem by se měla v Olomouci zlepšit?
Existuje projekt Transparentní Česko, za kterým jsem stál a je tam asi 60 věcí. Doporučuji nahlédnout, jako první věc mě napadá otevření odborných komisí, aby bylo vidět, o čem se jedná a o čem se bude jednat.
Jak bude fungovat komunikace s opozicí?
Nevím, jak to fungovalo předtím, teď jsem nebyl čtyři roky v zastupitelstvu. Věřím, že s ODS se vedla jednání v korektním duchu, že tam budeme spolupracovat hezky. Doufám, že i s ANO se dokážeme domluvit a nebudou tam nějaké zbytečné animozity.
Ale ze strany ODS zaznívala po konci povolebních vyjednávání i nelibost. Na Facebooku napsali, že došlo k dohodě, která nakonec neplatila.
Ano, komentář jsem četl. Dohoda, o které se mluvilo, vznikla mezi ODS a jiným politickým subjektem. Ne se STAN. My jsme návrh na rozdělení kompetencí teprve museli probrat s našimi vlastními zastupiteli, což jsme i všem přítomným sdělili. Proto nesouhlasím s nastíněným závěrem, že bychom nějak porušili dohodu. Věřím, že to bylo jen relativně banální nedorozumění a že se nám bude dařit dobře kooperovat. I vzhledem k tomu, že jejich zastupitelský klub zásadně omladil a noví kolegové zastupitelé jsou velmi aktivní a schopní.
Jaké budou vaše první kroky v čele olomoucké radnice?
Byl bych rád, kdybych se mohl potkat s co nejvíce úředníky, abych pochopil, co dělají a aby ztratili zbytečný ostych za mnou zajít.
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Do konce ledna plánujete připravit programové prohlášení. Jak moc vám pomůže takřka třísetstránková kniha, ve které jste svůj program představovali před volbami?
Na vyjednávání o programovém prohlášení se velmi těším. Tím, že jsme ten domácí úkol udělali už přes léto, tak se budeme moct bavit už o velmi konkrétních věcech. Zkušenosti ProOlomouc, spOLečně a Pirátů z aktuálního vládnutí v Olomouci zajišťují navíc určitou kontinuitu a dostaneme důležitou zpětnou vazbu, co jde a co nejde uskutečnit. Doufám, že je případně i přesvědčím o tom, že byť se něco aktuálně nedělá, tak je to možné.
Jaký byl proces tvorby publikace?
Knihu jsme připravovali asi tři měsíce. Nejdříve celá členská základna dostala prostor, aby řekla svoje priority a ideálně konkrétní řešení, které někde funguje a jsou na něj čísla. Potom to procházelo několika jednáními a já jsem to pak dával finálně dohromady. Logicky jsem pak musel ručit za to, že tam není nic, co by bylo absolutně nesplnitelné.
Jak důležité pro vás budou zkušenosti bývalého hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který bude vaším náměstkem? Už i ve volebním štábu měl výrazný hlas.
Josef Suchánek je primárně předseda naší oblasti, já jsem místopředsedou. Má silný hlas i díky tomu, jaké má za sebou zkušenosti. Jsem strašně rád, že mám v Radě města dva takové duby, o které se mohu opřít. Jedním je právě Josef Suchánek a druhým Otakar Bačák. Mohu se spolehnout, že jsou tak čestní, féroví a přímí, že se od nich budu rád učit.
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Zmínil jste důležitost pokračování ProOlomouc a spOLečně ve vedení města. V čem je jejich role zásadní?
Jejich gesce jsou opravdu na dlouhé lokty, ať už se jedná například o územní plánování nebo samotnou ekonomiku města. Jsem rád, že budou pokračovat v rozjetých projektech. A že v Otovi Bačákovi máme zkušeného člověka s přehledem o tom, kde v rozpočtu máme potenciální problémy a kde ne.
S rozpočtem souvisí i otázka nemalého zadlužení, se kterým se Olomouc potýká. Jak budete hledat cesty k úsporám?
Myslím, že Otakar Bačák a Josef Suchánek se budou velmi dobře doplňovat. Pan Suchánek velmi dobře oddlužil Olomoucký kraj, kde měl ekonomiku na starosti. Takže se těším i na tuto jejich spolupráci.
- Právník Marek Zelenka se dlouhodobě pohybuje v protikorupčním sektoru a analyzuje veřejné zakázky. V letech 2018 až 2022 byl zastupitelem Olomouce za koalici Pirátů a STAN. V dalších volbách mandát neobhájil. V letošních komunálních volbách byl lídrem kandidátky hnutí STAN v Olomouci.
- Mezi své hlavní priority pro Olomouc Zelenka řadí dostupnost bydlení, počítá také s využitím městských pozemků a městské nájemní agentury. Do vedení města chce přinést změnu. "Od roku 2018 jsme v Olomouci nebyli u kormidla. Nejsme spojeni s přešlapy, které trápí jiné strany. Přicházíme s čistým štítem a konkrétními nápady, jak naše město zlepšit," uvedl Zelenka.
- Zelenka je spoluautorem projektu 12 opatření pro fungující stát nebo projektu Transparentní Česko, který sleduje otevřenost českých institucí. Podílí se také na projektu Zindex, který zpracovává databázi stovek tisíc zakázek, aby poskytl hodnocení efektivity úřadů a je i spoluautorem Národní strategie pro veřejné zadávání jako poradce na ministerstvu pro místní rozvoj.
- Působil jako předseda protikorupční organizace Oživení, byl i garantem organizace Rekonstrukce státu, která si kladla za cíl prosazovat zákony pro otevřený, efektivní a hospodárný stát bez korupce a ukončila činnost na začátku loňského roku. Poté přešel do společnosti Datlab, kde spolupracuje na analýzách nákupů pro největší veřejné zadavatele v Česku, jako jsou ministerstva, kraje, nemocnice či státní firmy.
- V minulosti byl členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.
- Narodil se 4. listopadu 1987 v Olomouci. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu univerzity v Pasově.
- Je ženatý, má dvě děti.
Zdroj: ČTK