Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na stát

Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na státPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na státZdroj: Letiště Karlovy Vary
Článek byl publikován 20.10.2026 16:00
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