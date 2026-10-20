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Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na stát

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Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili převod Letiště Karlovy Vary na stát. Bude ho spravovat státní firma LOM (Letecké opravny Malešice) a sloužit by kromě civilního provozu mělo i armádě.
Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na stát

Krajští zastupitelé schválili převod Letiště Karlovy Vary na stát

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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