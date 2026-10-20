Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru

Lucie Vondráčková se v Ulici dostala do bodu, na který její seriálová Soňa Čechová dlouho mířila. Vyhrála volby a usedne do starostenského křesla v Křečovicích. Jenže právě teď se nabízí otázka, jestli její příběh nedosáhl vrcholu. Zůstane Soňa jednou z hlavních postav, nebo se po velkém politickém vítězství začne objevovat méně často?
Když Lucie Vondráčková (46) přišla v roce 2023 do Ulice jako Soňa Čechová, brzy bylo jasné, že s touhle ženou nebude jednoduché pořízení. Zpočátku se snažila prosadit ve škole, jenže postupně se dostávala do sporů s kolegy a nejvíc to odnesl její vztah s Magdou Procházkovou (Veronika Macková). Z původní spolupráce nezbylo skoro nic. Soňa si šla za svým a lidé kolem ní rychle poznali, že se jen tak nenechá zastavit.
Vondráčková si byla vědoma, že diváci její postavu zrovna milovat nebudou.
řekla. Zápornou roli si ale užívala a s nadsázkou připustila, že by jí mohla uškodit i v anketě Český slavík. Soňa zkrátka budila emoce a málokomu byla lhostejná. „Soňa je silný kafe. V životě jsem tak lidem nepila krev,“
Časem se ukázalo, že její povaha má kořeny i v rodinné minulosti. Do děje vstoupil její bratr Vladimír a(Marek Pospíchal) s ním staré křivdy, které mezi sourozenci zůstaly nevyřešené. Soňa si mezitím dokázala zkomplikovat vztahy i mimo školu. Nakonec jí ale nestačilo mít vliv na dění mezi učiteli. Pustila se do politiky, postavila se Jirkovi Hložánkovi (Ondřej Havel) a zamířila za dalším cílem – křeslem starostky Křečovic.
Někteří lidé nemohou Vondráčkové přijít na jméno (foto: NextFoto) Soňa dosáhla svého. Co bude dál?
Volební souboj s Jirkou Hložánkem byl pro Soňu velkou zkouškou. Nešlo jen o funkci, ale také o možnost ukázat, že dokáže ovládnout dění v Křečovicích. Kampaň přinesla další střety, ostrá prohlášení i zákulisní taktiku. Nakonec uspěla a stala se starostkou.
Jenže právě tady se může skrývat problém pro další vývoj postavy. Soňa už dosáhla cíle, za kterým se nějakou dobu hnala. Ve škole chtěla mít vliv, v politice se postavila Jirkovi a nakonec ho porazila. Co jí teď zbývá? Samozřejmě může začít prosazovat své plány na radnici, jenže bude záležet na tom, kolik prostoru této lince scenáristé věnují.
Pokud se starostování stane jedním z hlavních témat dalších měsíců, může Soňa zůstat v centru dění. Radnice jí nabízí nové protivníky, rozhodování o budoucnosti Křečovic i možnost dostat se do konfliktu s lidmi, kteří jí dosud stáli v cestě. Na druhou stranu se může stát, že její politická kariéra bude pro seriál spíš vedlejší linkou. V takovém případě by se Soňa nemusela objevovat v každém díle a její role by postupně mohla ztratit část dosavadní výraznosti.
A právě to je na celé situaci nejzajímavější. Nemusí jít rovnou o odchod Lucie Vondráčkové. Alespoň ne hned. U dlouho běžícího seriálu může postava zůstat součástí příběhu, ale dostávat méně prostoru než dřív.
Z někdejší hlavní hybatelky dění se může stát starostka, která se objeví ve chvíli, kdy její rozhodnutí zasáhnou do života ostatních. Případně se postupně „nenápadně“ vytratí, protože rozjede další projekty. Lucie Vondráčková si zápornou roli užívá
Herečka už dříve vysvětlovala, proč ji Soňa baví.
„Mně se líbí, že Soňa je taková čertice, že si v tom hereckém projevu můžete dovolit to, co byste si v životě nedovolila,“ uvedla. Sama se podle svých slov do podobných konfliktů v běžném životě nepouští, o to větší prostor má při hraní.
Taková role může být pro herce vděčná. Soňa má výrazné emoce, dokáže vyvolat hádku i jedinou poznámkou a málokdy zůstává stranou. Jenže i záporná postava potřebuje další vývoj.
Pokud by se její příběh začal opakovat a každý nový díl by přinášel jen další spor, mohlo by to časem působit vyčerpaně. Volební vítězství proto může být pro scenáristy příležitostí, jak ji změnit, ale také okamžikem, kdy se rozhodnou věnovat větší pozornost jiným hrdinům.
Soňa navíc nemusí být po nástupu na radnici automaticky ještě mocnější. Politika znamená také kompromisy, vyjednávání a odpovědnost za rozhodnutí. Pokud se ukáže, že neumí ustoupit ani tam, kde by to bylo výhodné, může se dostat do potíží. A jestli se jí naopak podaří prosadit, seriál bude potřebovat další velký cíl, který ji požene dál.
Zmizí Soňa z Ulice, nebo se jen stáhne do pozadí?
Úplný konec by byl pro tak výraznou postavu velkým zlomem. Soňa si za dobu svého působení vytvořila řadu nepřátel, ale zároveň se stala jednou z postav, kolem kterých se dá snadno vystavět další děj. Její rodinná minulost, vztahy s kolegy i nová funkce starostky nabízejí dost možností pro pokračování.
Otázkou tedy není jen to, zda Lucie Vondráčková z Ulice odejde, ale také to, jestli scenáristé budou chtít Soňu dál držet v popředí.
Jedno je jisté: volební vítězství uzavřelo důležitou kapitolu jejího příběhu. Teď se ukáže, zda pro ni Ulice připraví další velkou výzvu, nebo zda její prostor postupně přenechá jiným postavám. Konec Lucie Vondráčkové v Ulici zatím není potvrzený, ale úvaha o tom, že Soňa už nemusí být tak všudypřítomná jako dřív, dává po jejím vítězství smysl.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz, tn.nova.cz