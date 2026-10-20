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Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru

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Lucie Vondráčková se v Ulici dostala do bodu, na který její seriálová Soňa Čechová dlouho mířila. Vyhrála volby a usedne do starostenského křesla v Křečovicích. Jenže právě teď se nabízí otázka, jestli její příběh nedosáhl vrcholu. Zůstane Soňa jednou z hlavních postav, nebo se po velkém politickém vítězství začne objevovat méně často?
Lucie Vondráèková

Lucie Vondráèková

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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