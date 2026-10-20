Úlevu od bolavých kloubů najdete v největším jezeru v Evropě jen 4 hodiny od Brna

Hévíz, FOTO: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Hévíz, FOTO: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Hévíz, FOTO: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Hévíz, FOTO: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Hévíz, FOTO: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Ponořit se do horké vody pod otevřeným nebem funguje jako spolehlivý lék na sychravé podzimní dny. Maďarské termální jezero Hévíz podobný komfort dopřává celoročně a navíc leží jen pár hodin cesty autem od českých hranic. Samotný pobyt v přírodní nádrži příjemně prohřeje unavené tělo a uleví od běžných bolestí kloubů.
Za necelé čtyři hodiny jízdy autem z Brna dorazíte k opravdovému evropskému unikátu. Jezero Hévíz leží kousek od slavného Balatonu a drží prvenství jako největší biologicky aktivní termální jezero na kontinentu. Na jeho vodní plochu by se pohodlně vešlo šest fotbalových hřišť. Jde přitom o čistě přírodní dílo. Horkou vodu do něj nepřetržitě přivádějí vydatné podzemní prameny vyvěrající z téměř čtyřicetimetrové hloubky.
Příjemné koupání v chladném počasí
Přísun čerstvé vody z hlubinné pramenné jeskyně zajišťuje kompletní obměnu celého objemu jezera za pouhé tři dny. Hladina proto zůstává neustále naprosto čistá a udržuje si velmi vysokou teplotu i v mrazivém ročním období. V létě mívá voda kolem sedmatřiceti stupňů a během sychravého podzimu neklesá pod pětadvacet stupňů. Koupání v teplé vodě mezi rozkvetlými exotickými lekníny uprostřed chladné přírody patří k největším lákadlům celé
lokality. maďarské
Přímo nad jezerem stojí lázeňský komplex vybudovaný na pevných železobetonových sloupech. Stavba z výšky připomíná kříž a dřevěné schůdky z ní vedou návštěvníky rovnou do přírodní nádrže. Kvůli značné hloubce tady lidé většinou aktivně neplavou. Typický obrázek ukazuje zástupy hostů poklidně se vznášejících na hladině pomocí plaveckých kruhů nebo barevných pěnových nudlí. K odpočinku přímo ve vodě navíc slouží šikovně zabudovaná dřevěná břevna a pevné ocelové tyče.
Léčivé bahno na dně jezera
Zdejší termální voda obsahuje síru a spoustu dalších cenných minerálů s mimořádně blahodárným vlivem na bolavé klouby a ztuhlé svaly. Na dně navíc leží silná vrstva rašeliny využívaná k oblíbeným léčivým zábalům. Odborníci doporučují omezit pobyt ve vodě na dvacet minut v kuse a následně tělu dopřát stejně dlouhý odpočinek na souši. Příznivé účinky místních pramenů si v minulosti úspěšně vyzkoušela dokonce i vysloužilá cirkusová slonice Nelly z budapešťské zoologické zahrady.
Město samotné žije poklidným lázeňským tempem a nabízí zázemí pro všechny návštěvníky. Místní restaurace a malé kavárny pravidelně připravují tradiční maďarské speciality včetně poctivého guláše a pikantní rybí polévky. Velké oblibě se dlouhodobě těší klidná čtvrť Egregy s vyhlášeným kopečkem posetým drobnými vinnými sklípky. Až k nim vás z centra města spolehlivě doveze výletní turistický vláček. Často se tu konají také trhy s nabídkou sýrů a voňavých klobás.
Výlety za památkami a cyklistikou
Lokalita tvoří výborný výchozí bod pro další objevování zajímavých maďarských památek a přírodních krás. Kratší výlet vás zavede do nedalekého města Keszthely s překrásným zámkem velmi často přirovnávaným k francouzskému Versailles. Rodiny s dětmi rády míří k zachovalému historickému hradu v obci Sümeg. Dobové expozice si tam mohou návštěvníci sami osahat a vyzkoušet si i psaní husím brkem. Rovinatá krajina u Balatonu pak během letních měsíců vybízí k projížďkám po místních cyklostezkách.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( denik, idnes, seekbone.com/blog/heviz).