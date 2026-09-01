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Sebrali jim jméno a udělali z nich otrokyně církve

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Magdalenské prádelny v Irsku nutily desetitisíce žen k neplacené a těžké práci. Temnou historii těchto církevních ústavů odkryl až nález masového hrobu.
Za zdmi Magdaleským prádelen se skrývalo utrpení

Za zdmi Magdaleským prádelen se skrývalo utrpení

Zdroj: FOTO:See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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