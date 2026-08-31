Šok v říjnu 1582. Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. dne v měsíci

Šok v říjnu 1582. Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. dne v měsíciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V říjnu roku 1582 se z kalendáře ztratilo 10 dní, ilustrační
Příběh Václava Mrázka odhaluje pozadí temných případů padesátých let. Nenápadného muže usvědčila z těžkých...
Natascha Kampuschová strávila osm let v podzemní kobce pod garáží svého únosce. Dnes otevřeně popisuje...
Americký satelit zachytil v roce 1979 nad Indickým oceánem oslnivý dvojitý záblesk. Překvapivé stopy...
Slavná ruská herečka Zinaida Reich zářila na divadelních prknech a stala se múzou dvou vlivných mužů. Během...
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