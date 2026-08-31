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Šok v říjnu 1582. Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. dne v měsíci

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Proč muselo v říjnu 1582 dojít k vynechání 10 dnů? Změna kalendáře napravila staleté nepřesnosti v měření oběhu Země kolem Slunce.
V říjnu roku 1582 se z kalendáře ztratilo 10 dní, ilustrační

V říjnu roku 1582 se z kalendáře ztratilo 10 dní, ilustrační

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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